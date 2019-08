Israele | raid sulla Siria compiuti per prevenire gli attacchi iraniani con i droni

Fonte : lastampa

(Di domenica 25 agosto 2019) L'esercito israeliano ha colpito una serie di obiettivi terroristici ad Aqraba, a sudest di Damasco, per impedire all'Iran di lanciare un attacco allo Stato ebraico

