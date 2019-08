Xiaomi porta in Italia Mi 9T Pro : uno Smartphone top di gamma a 449 euro : Arriva in Italia un interessante smartphone di fascia alta dai bordi sottili, con tre fotocamere posteriori e dall'ottimo...

Xiaomi Mi 9T Pro : uno Smartphone top di gamma dall’ottimo prezzo : In arrivo in Italia un interessante smartphone di fascia alta dai bordi sottili e con tre fotocamere posteriori

Smartphone top di gamma : i migliori da comprare : La fascia definitiva, quella in cui possono essere trovati davvero i migliori telefoni dell’anno, è quella degli Smartphone top di gamma . In essi possono essere trovati i migliori componenti ad oggi sul mercato. Se quindi leggi di più...

I top Smartphone Android della prima metà del 2019? Ecco le classifiche : Master Lu, piattaforma cinese di benchmark per smartphone , ha pubblicato l'elenco dei migliori modelli della prima metà del 2019, classifica guidata da Huawei P30 L'articolo I top smartphone Android della prima metà del 2019? Ecco le classifiche proviene da Tutto Android .

LG G8s ThinQ - lo Smartphone top di gamma con idee innovative da perfezionare : LG G8s ThinQ è il nuovo smartphone di fascia alta di LG, che arriva in commercio in Italia con un prezzo a listino di 769,90 euro. In cambio offre uno schermo OLED da 6,21 pollici, da una tripla fotocamera posteriore, una configurazione che comprende il processore Snapdragon 855, 6 Gigabyte di memoria RAM e uno spazio di archiviazione di 64 o 128 Gigabyte a seconda dell’allestimento. I punti di forza emersi durante le prove sono ...