SCONTRO SU CONTE Il no di Zingaretti riapre la partita M5s-Lega

Crisi di Governo - il giorno dello SCONTRO Salvini-Conte : dalle accuse alle dimissioni. Video-blob : Quella del 20 agosto è stata una giornata lunga, carica di tensioni, arrivata al termine di una delle Crisi più folli della storia repubblicana. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha rassegnato le dimissioni in serata, recandosi al Quirinale al termine del suo discorso al Senato. Un discorso, quello di replica, che non ha mancato di sottolineare ulteriormente le distanze con la Lega di Matteo Salvini, accusato a più riprese di essere il ...

Nel Partito democratico è SCONTRO sull'ipotesi Conte bis : Il discorso pronunciato oggi da Renzi al Senato è piaciuto perfino a palazzo Chigi ma non è un mistero che la figura del senatore di Scandicci sia ritenuta ingombrante dalle parti del Nazareno. Il timore dei fedelissimi di Zingaretti è che l'ex premier, magari a pochi mesi dalla nascita del governo, possa dar vita a propri gruppi parlamentari, diventando di fatto un interlocutore di primo piano dell'alleanza giallo-rossa. E comunque da parte ...

Tra Salvini e Conte ora lo SCONTRO è epistolare : Bolla il comportamento del suo ministro dell'Interno sul caso Open Arms come l'"ennesimo" e "inaccettabile" "esempio di sleale collaborazione" e anche se il governo e' ormai agli "sgoccioli" rimprovera al titolare del Viminale "strappi istituzionali" dettati dalla "foga politica e dall'ansia di comunicare". Lo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini e' al calor bianco. A meno di una settimana dall'intervento che terra' in Senato, il ...

Lo SCONTRO epistolare tra Conte e Salvini : Bolla il comportamento del suo ministro dell'Interno sul caso Open Arms come l'"ennesimo" e "inaccettabile" "esempio di sleale collaborazione" e anche se il governo è ormai agli "sgoccioli" rimprovera al titolare del Viminale "strappi istituzionali" dettati dalla "foga politica e dall'ansia di comunicare". Lo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini è al calor bianco. A meno di una settimana dall'intervento che terrà in Senato, ...

Salvini - ora alle urne. Ed è SCONTRO con Conte. Lega pronta a portare in piazza militanti “con forconi” : Urne a tutti i costi. Salvini punta sempre alle elezioni anticipate, "il 20 sfiduciamo Conte, poi prima si vota meglio e'". Lo scontro odierno e' sulla Open Arms. Il responsabile del Viminale ha annunciato ricorso contro la decisione del Tar del Lazio di sospendere il divieto di ingresso in acque italiane e il premier ha chiesto in una lettera di far sbarcare i minori. "Conte vuole restare a palazzo Chigi, si comporta come se non fosse stato ...

Governo ultime notizie : sfiducia a Conte - è SCONTRO sul calendario : Governo ultime notizie: sfiducia a Conte, è scontro sul calendario Sulla crisi di Governo ultime notizie ci riportano a oggi pomeriggio, ore 18, quando in Senato si deciderà il giorno in cui votare la sfiducia al premier Giuseppe Conte (e se farlo). Tutti tornati dalle ferie, in abbigliamento casual, Palazzo Madama rischia di essere ancora più caldo delle temperature esterne. Anche perché è già scontro sul calendario e questo duello già ...

Resistenza anti-salviniana. Il primo terreno di SCONTRO è il calendario della crisi. Le mosse di Di Maio e Conte : Anche il mite Giuseppe Conte adesso tira fuori gli artigli. Dopo i due incontri con il vice Matteo Salvini, il premier mostra i muscoli. “I tempi della crisi non si decidono al Viminale”, è solo il primo avvertimento che lancia al leader leghista, il quale per ben due volte gli ha chiesto di dimettersi ma lui ha risposto di ‘no’ a muso duro. Adesso nel vocabolario del presidente del Consiglio c’è ...

Salvini-Conte - lo SCONTRO agita il governo. L’appello di Mattarella : “Basta conflitti” : Il leader leghista snobba l’intervento del premier sul caso Savoini: “Il suo discorso mi interessa meno che zero”

Lega-Conte - rottura a un passo. Nuovo SCONTRO sull'Autonomia : «Fanno melina, fanno i vaghi, credono che può andare avanti tutto così, senza prendere veri impegni e dare una svolta a questo governo. Ma noi non ci facciamo fregare»....

Autonomia - SCONTRO tra Lega e M5S - Conte : 'Inaccettabile slabbrare il Paese' : La maggioranza sembra impegnata in una lite perenne: le tensioni tra Lega e Movimento 5 Stelle sono deflagrate ai tavoli del governo per le questioni delle autonomie e del decreto sicurezza bis. La Lega è infuriata su entrambi i fronti; i 5 stelle, invece, tengono testa agli attacchi e continuano a temporeggiare. Il Presidente del Consiglio prova a fare da mediatore, ma la sua posizione sulla questione Autonomia somiglia molto a quella grillina. ...