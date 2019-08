Il Re Leone di oggi è visivamente sbalorditivo ma meno magico

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 24 agosto 2019) Serena Nannelli Il fotorealismo regala un'esperienza immersiva impareggiabile ma relega i personaggi in una gamma limitata di espressioni, finendo col minare pathos e coinvolgimento. La Disney, a venticinque anni dall'uscita de "Il Re", caposaldo dell'animazione dell'infanzia, ne dà alle sale una nuova versione realizzata con la più moderna tecnica di computer grafica, quella del photo-real. La regia è affidata a Jon Favreau, già autore del riuscito remake de "Il libro della giungla", ma non si tratta di live-action come in quel caso e in quelli recenti di "Aladdin" e "Dumbo": qui non ci sono attori ripresi dal vivo e tutto è frutto di una composizione digitale la cui accuratezza rende il risultato "più vero del vero". In maniera fedele e cauta si ripercorre scena dopo scena il dramma ispirato all'Amleto shakespeariano già al centro del film d’animazione. Se non fosse ...

