I segni zodiacali più egoisti in amore

Fonte : vanityfair

(Di sabato 24 agosto 2019) ARIETE (21 MARZO - 19 APRILE)SAGITTARIO (22 NOVEMBRE - 21 DICEMBRE)LEONE (23 LUGLIO - 22 AGOSTO)ACQUARIO (20 GENNAIO - 18 FEBBRAIO)Se vi piace che le cose vadano come dite voi o tendete a non chiedere le opinioni degli altri, potreste rientrare in uno dei quattropiùnelle relazioni. Siete mai stati su un aereo? Allora avrete sicuramente sentito le hostess raccomandarvi: “Indossate sempre per primi la vostra maschera per l’ossigeno prima di aiutare gli altri”. A volte, bisogna mettersi in prima linea per aiutare gli altri, ma spesso mettersi al primo posto può significare migliorare la propria vita e anche, di riflesso, quella di chi ci sta affianco. Questo atteggiamento di leader – quantomeno della propria vita – significa che amate assumere anche un ruolo guida nella vostra vita amorosa. Ovviamente, non importa di che segno siete, va bene mettere se ...

shittybix : Io credo in noi perché i nostri segni zodiacali sono compatibili - _xWhite__ : RT @fyammahh: Elenco delle cose da eliminare nel mondo: - segni zodiacali - religioni - facebook - segreteria telefonica - sovranismo / des… - xtogetitrightx : @harrylittlemiaw Uh in pratica si tratta di fare un gruppo con tutti i segni zodiacali ? uno per ciascuno chiaramente -