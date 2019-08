Governo : Zingaretti - ‘discontinuità e svolta per nuova stagione di crescita’ : roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Noi crediamo che sia importante aprire con tutte le nostre forze una nuova fase politica, è necessario dare vita ad un Governo di svolta, per il lavoro, per la crescita, che affronti la situazione politica con un nuovo modello per aprire una nuova stagione”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti.“Per questo abbiamo chiesto un Governo in discontinuità con quello che ...

Crisi Governo - incontro tra Di Maio e Zingaretti - durato un'ora : Governo, si e' svolto ieri sera un primo incontro tra il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e il capo politico del Movimento 5 Stelle, Di Maio

Zingaretti lo dice e lo ripete : no a un Governo con Conte premier : "Noi crediamo che sia importante aprire con tutte le nostre forze una nuova fase politica, è necessario dare vita ad un governo di svolta, per il lavoro, la crescita, lo sviluppo, che affronti la situazione politica con un nuovo modello per aprire una nuova stagione. Per questo abbiamo chiesto un governo in discontinuità con quello che ci ha visto tra gli oppositori". Così il segretario del Partito Democratico e presidente della ...

Governo - la cena Di Maio-Zingaretti per trattare sul premier. Salvini ci riprova - il leghista Centinaio : “Rifacciamo il contratto” : Il primo passo è stato fatto: si sono visti i capigruppo per parlare di programma, c’è stato il faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. E ora, anche se il tempo corre, la trattativa entra nel vivo. Se sui temi non ci sono “ostacoli insormontabili”, a creare più problemi è ancora il nome del premier che dovrebbe guidare il Governo giallorosso. I 5 stelle hanno messo sul tavolo la riconferma di Giuseppe Conte, ma ...

Governo - tra Pd e M5S scontro su Palazzo Chigi. Di Maio avverte Zingaretti : ho un'alternativa : ROMA «Non vorrei che lunedì mi trovassi con Di Maio premier in nome e per conto di Salvini. Mi chiedo davvero se in queste condizioni sia sensato continuare a trattare...»....

Governo - Di Maio un?ora a cena con Zingaretti : «Conte bis» - «Ma serve discontinuità» : «Passi in avanti», «no, il percorso è ancora molto lungo e accidentato». Benvenuti sulle montagne russe della trattativa tra Pd e M5S che prima appare vicino alla...

No di Zingaretti a Conte premier Il Pd : "Serve un Governo di svolta" : Avanti tutta sul nome di Giuseppe Conte per la guida del nuovo esecutivo giallo-rosso. Il Movimento Cinque stelle imprime un'accelerazione rischiosissima alla trattativa iniziata solo poche ore fa con l'incontro tra i capigruppo a Montecitorio. E... Segui su affaritaliani.it

Governo - Di Maio un?ora a cena con Zingaretti : tra i temi : tra i temi Conte-bis e taglio dei parlamentari : Il vicepremier Luigi Di Maio incontra, questa sera, a cena, il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. La svolta, secondo quanto apprende Il Messaggero, è avvenuta intorno alle...

Crisi Governo - Di Maio e Zingaretti faccia a faccia : ipotesi di un Conte-bis : Due ore di incontro tra i capigruppo di 5 Stelle e dem. D’Uva e Patuanelli (M5S): «Clima costruttivo». Marcucci (Pd): «No ostacoli sui temi ma M5s sia chiaro, stop ad ambiguità». Presto incontro Di Maio-Zingaretti. E Grillo rilancia Conte: «È un elevato»

Governo - Di Maio a cena con Zingaretti : tra i temi Conte-bis e taglio dei parlamentari : Il vicepremier Luigi Di Maio incontra, questa sera, a cena, il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. La svolta, secondo quanto apprende Il Messaggero, è avvenuta intorno alle...

Governo - faccia a faccia a Roma tra Di Maio e Zingaretti. Il leader M5s ha chiesto che Conte rimanga premier. Due ore di vertice tra i capigruppo : “Clima positivo” – LA DIRETTA : Prima l’incontro tra i capigruppo di Pd e Movimento 5 stelle. Poi, in serata, la cena tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, durante la quale il leader M5s ha chiesto che i democratici accettino la riconferma del premier Giuseppe Conte. Sono ore delicate di trattative e il “clima”, dicono le parti, “è positivo e costruttivo“. Anche se rimangono alcuni nodi delicati da sciogliere. Il primo è proprio quello del ...