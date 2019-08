La storia di Mari | da manager a colf Una dei tanti invisibili che sono tra noi | ma non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) Si aggirano come ombre, quasi per paura di disturbare, e si fannotra le nostre case. Sulle nostre strade, tra le pieghe delle nostre vite indaffarate, nelle quali la loro non occupa che qualche pensiero superficiale e passeggero. Lavano i nostri vecchi, puliscono le nostre case, accudiscono i nostri figli, ci consegnano il cibo che non vogliamo cucinare, si accucciano sui nostri campi e vigneti, guidano i camion con i nostri prodotti alimentari. Svolgono lavori per i quali gli italiani nonpiù “tagliati”, persuasi di meritarsi occupazioni socialmente più ambiziose. L’immigrato è una figura chiave per tirare avanti un’economia basata sulla vessazione sociale a prezzi stracciati, e al contempo presta il fianco, suo malgrado, agli ululati viscerali della folla. Entrano nelle nostre vite da molteplici porte, ma per qualcuna l’uscita di scena è tragica. È ...

