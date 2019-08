Crisi | l’ultimatum di Mattarella | senza il nome per l’incarico si va a votare

Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 23 agosto 2019) Il Quirinale assseconda la richiesta di maggiore tempo avanzata dai gruppi parlamentari, ma entro mercoledì toccherà arrivare a una sintesi: o governo retto da M5S e Pd o riappacificazione tra Di Maio e Salvini. In alternativa, il ritorno alle urne. Ma per il presidente della Repubblica «è una decisione da non assumere alla leggera»

