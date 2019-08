A A A Zombie cercasi | casting ' mostruoso' a Rainbow Magicland

“Cercasi Zombie - vampiri - clown terrificanti e mummie resuscitate desiderose di inseguire e terrorizzare” : l’annuncio di lavoro ‘horror’ : È la selezione professionale più orripilante di sempre. Uscite dalle vostre tombe, (sur)reali o social, morti viventi! C’è il casting che fa per voi. Il parco dei divertimenti “Nuovo Rainbow Magicland”, alle porte di Roma, assume 200 zombie. Se siete cresciuti a pane e horror, è questa l’occasione che fa per voi. Se volete ravvivare, per assurdo, la vostra esistenza, pure. Lunga, anzi eterna vita a lavoretti truculenti, ma spassosi, così. Anche ...