Zingaretti: a Colle i 5 punti Direzione

"Ialla base della possibile trattativa per un nuovo governo sono quelli decisi all'unanimità dalladi ieri e che abbiamo presentato oggi al Presidente della Repubblica. Qualora ce ne fossero le condizioni e la disponibilità".Lo precisaE Delrio:"Siamo a favore del taglio dei parlamentari ma chiediamo che sia inserito in un'agenda che tenga conto di una riforma della legge elettorale che garantisca rappresentanza democratica ai terrotori. Nessun tentativo di far fallire, ma di fondare su basi solide".(Di giovedì 22 agosto 2019)