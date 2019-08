Sardegna | la paziente deve avere cure idonee Ma il trasferimento al Mater Olbia viene

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2019) Finirà in Procura la vicenda di Daniela Pileri,sarda affetta da una grave malattia e ricoverata da mesi all’ospedale Paolo Dettori di Tempio, in attesa di trovare un centro specializzato che la prenda in carico. Così assicura la deputata del M5s e componente della commissione Sanità alla Camera, Mara Lapia, dopo le sollecitazioni inviate nelle scorse settimane all’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, e alla ministra della Salute, Giulia Grillo. Daniela Pileri è una donna di 37 anni affetta da sclerodermia sistemica e polimiosite, una patologia rara che associa alle caratteristiche della Sla quelle di un’immunodeficenza diffusa che richiederebbe il ricovero urgente in una struttura in grado di offrire un trattamento specialistico associato al codice C56, quello che disciplina i casi particolarmente gravi destinati alla riabilitazione in fase ...

