Presidente del Parlamento neozelandese allatta bimbo alla Camera | “I piccoli calmano gli

Nuova Zelanda - il Presidente della Camera fa da baby sitter al figlio di un deputato : Il presidente della Camera della Nuova Zelanda, Trevor Mallard, è diventato baby sitter per l’occasione. Si è preso cura del figlio del deputato laburista Tamati Coffey, che è tornato a presenziare a un dibattito parlamentare dopo il congedo parentale, portando con sé il figlio, Tutanekai, che ha poco più di un mese di vita. Trevor Mallard ha allattato il bimbo, tenendolo sulle ginocchia mentre presiedeva la seduta, poi ha postato su Twitter la ...

Barron Trump - com’è diventato il figlio del Presidente Usa Donald e Melania : Donald Trump, il 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America ha 5 figli nati da 3 matrimoni diversi. Una famiglia che lo ha sostenuto durante la campagna elettorale, a cominciare da Ivanka, figlia, classe 1981, della prima moglie Ivana, che il 16 giugno 2015 lo ha accompagnato nella sua Trump Tower, a New York, nel giorno della sua candidatura alle presidenziali 2016. Ma il primogenito di Donald e Ivana è Donald Jr, che è nato nel 1977. È ...

Addio a Giovanna Maggiani Chelli - Presidente dell’associazione familiari vittime della strage di via dei Georgofili e blogger del Fatto.it : Addio a Giovanna Maggiani Chelli. La presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofilì è morta la notte scorsa, dopo una lunga malattia, nella sua casa di La Spezia. blogger del fattoquotidiano.it, Giovanna ha tenuto acceso per anni i riflettori su uno degli attentati mafiosi più misteriosi della storia italiana: quello che il 27 maggio 1993 a Firenze che causò cinque vittime, decine di feriti e ...

Direzione Pd - ecco il testo completo della mozione unanime. Sottoscritta da segretario - Presidente e capigruppo camere : Europa, Costituzione, ambiente, migranti e diritti umani, “economia redistributiva“. Il tutto al fine di “evitare l’inasprimento della pressione fiscale”. Sono i cinque punti con cui il Partito democratico pone le condizioni per avviare il dialogo con il M5s in vista di un possibile esecutivo che, come anticipato, sia “di legislatura”. In caso contrario, si lavorerà “a costruire un progetto di ...

Orso M49 - Presidente provincia Bolzano firma l’ordinanza di cattura. Ambientalisti : “Denunceremo chiunque gli faccia del male” : Gli Ambientalisti, provocatoriamente, lo hanno ribattezzato Libero, oppure Papillon, dal nome del celeberrimo Henri Charrière, protagonista di memorabili evasioni dalle colonie penali francesi. Ma per gli uomini della Forestale che da due mesi gli stanno dando la caccia, è semplicemente M49. Una lettera e un numero, come un detenuto. Perché l’Orso di tre anni, diventato un caso nazionale, è in realtà un latitante, un animale che le ...

Dimissioni Presidente del Consiglio : cosa accade - iter e chi fa le veci : Dimissioni Presidente del Consiglio: cosa accade, iter e chi fa le veci Parliamo di un argomento caldo, per non dire scottante di questi giorni, vale a dire le eventuali Dimissioni di un Presidente del Consiglio. È interessante infatti notare quali siano le conseguenze, l’iter e chi ne fa le veci, in un momento assai delicato del percorso di una legislatura. Se ti interessa saperne di più sulla distinzione tra i poteri legislativo, ...

Il Presidente dell’Uruguay ha un tumore ai polmoni : Martedì, il presidente dell’Uruguay Tabaré Vázquez ha detto di avere un tumore ai polmoni, rilevato grazie a una tomografia: non sa ancora se si tratti di un tumore benigno, bisognerà aspettare qualche giorno per la diagnosi. Vázquez, che ha 79 anni,

Governo : Conte - ‘ora vado dal Presidente della Repubblica’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Ora vado dal presidente della Repubblica. Grazie a tutti”. Giuseppe Conte ha concluso così il suo intervento al Senato.L'articolo Governo: Conte, ‘ora vado dal presidente della Repubblica’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Presidente Ars - 'da Conte discorso da vero uomo delle istituzioni' : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - "Non avevo mai seguito con così tanto interesse un intervento del Presidente Giuseppe Conte e nonostante ci siano alcune idee a tenerci distanti, debbo ammettere che sta facendo un discorso da vero “uomo delle istituzioni”. Complimenti, Presidente". Così, il Presidente

Governo : Presidente Ars - ‘da Conte discorso da vero uomo delle istituzioni’ : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – “Non avevo mai seguito con così tanto interesse un intervento del Presidente Giuseppe Conte e nonostante ci siano alcune idee a tenerci distanti, debbo ammettere che sta facendo un discorso da vero ‘uomo delle istituzioni”. Complimenti, Presidente”. Così, il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè sul discorso del premier Conte.L'articolo ...

Governo : Presidente Ars - ‘da Conte discorso da vero uomo delle istituzioni’ : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – “Non avevo mai seguito con così tanto interesse un intervento del Presidente Giuseppe Conte e nonostante ci siano alcune idee a tenerci distanti, debbo ammettere che sta facendo un discorso da vero ‘uomo delle istituzioni”. Complimenti, Presidente”. Così, il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè sul discorso del premier Conte.L'articolo ...

Sergio Mattarella - no a un governo del Presidente : consultazioni rapide : Non sarà Sergio Mattarella a sbrogliare la matassa. Tutto dipenderà dal contenuto delle comunicazioni di Giuseppe Conte oggi 20 agosto in Senato ma una cosa è certa, non sarà il presidente della Repubblica la chiave di volta del rebus della crisi di agosto. Mattarella si aspetta invece delle parole

Il vicePresidente del partito di Nicolás Maduro ha incontrato segretamente un inviato degli Stati Uniti - dice Associated Press : Il vicepresidente del partito socialista venezuelano di Nicolás Maduro ha incontrato segretamente un inviato degli Stati Uniti, dice Associated Press, secondo cui l’incontro sarebbe un segnale delle trattative ancora in corso per estromettere Maduro dalla presidenza del Venezuela. Il vicepresidente

Turista morto - aperta inchiesta sui ritardi. Il Presidente del 118 : «Simon si poteva salvare ma il 112 in Italia è un flop» : aperta un'indagine. Un'inchiesta è stata aperta dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania (Salerno) in relazione alla morte del Turista francese 27enne Simon Gautier, il...