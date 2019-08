Perché la minaccia di Trump di abrogare lo Ius soli è una gran balla

Perché Trump minaccia l'Ue con nuovi dazi : Usa-Ue: Trump minaccia dazi per 4 miliardi, a rischio anche il parmigiano Madrid, 3 lug 08:46 - (Agenzia Nova) - Gli Stati Uniti minaccia no di imporre tariffe commerciali su 89 prodotti dell’Unione europea, per un valore complessivo di 4 miliardi di dollari. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "El M

Matteo Salvini - per The Economist è l'uomo più pericoloso in Europa. E il ministro : "Ecco Perché minacciano" : La ricetta per «disinnescare la minaccia che Salvini pone all' euro. L' uomo più pericoloso in Europa», la fornisce il settimanale britannico The Economist. Il leader della Lega valuta il servizio e commenta: «Ecco perché continuano a minacciarci». Non sono gli unici, anche se sono influenti. Più di