Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) (AdnKronos) – “Faccio unper– dice oggi, che fa l’agricoltore e il volontario in Africa – Mi auguro che i giudici cambino idea su. Non c’è niente di peggio di un rimorso e una sofferenza che dureranno per sempre. Non vorrei che se dovesse essere assolto da tutto poi si debba anche aggiungere questa altra barbarie di non avergli fattoil”. “E lo dico con grande dolore – dice -Perché ho saputo di miomorto solo dopo 48 ore. E’ un dolore immenso, e non avermi fatto partecipare al dolore del suo funerale è stato atroce. Mi chiedo ancora perché non mi abbiano fatto partecipare alle sue esequie”. Salvatorenon era infatti presente al funerale delnel 2013 a Raffadali (Agrigento). L’ex presidente della Regione, che era detenuto nel carcere di Rebibbia ...

HuffPostItalia : 'Il padre di Mimmo Lucano sta morendo e lui non può tornare a Riace', l'appello a Mattarella - eziomauro : L'esilio di Mimmo Lucano: il papà sta morendo e lui non può andare a Riace. Appello a Mattarella - TV7Benevento : Lucano: appello di Cuffaro, 'Fate vedere il padre a ex sindaco Riace, io soffro ancora' (2)... -