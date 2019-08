Federico | morto per una dose di eroina L’ultimo messaggio alla mamma | “Stai tranquilla”

Fonte : fanpage

(Di giovedì 22 agosto 2019) Indagini in corso sulla morte diBerollo, il 23enne di Cittadella deceduto a causa di unadi, la prima della sua vita, iniettatagli dal suo pusher. Gli inquirenti stanno valutando la posizione di un terzo uomo presentetragedia, mentre il gip ha convalidato l'arresto di Ivano Scogliacchi. La: "Una bugia nel suo ultimo sms. Ma poteva essere salvato".

