Wanda Nara voleva condurre Amici Vip | ma è stata rispedita a casa

Amici Vip 2019 anticipazioni - Wanda Nara è stata esclusa : il motivo : Amici Vip, cast: salta la partecipazione di Wanda Nara? L’indiscrezione Oggi il settimanale Chi ha lanciato un’indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica, in base ai rumor raccolti dal popolare settimanale diretto da Alfonso Signorini, pare che Wanda Nara non avrebbe voluto partecipare ad Amici Vip 2019 come semplice concorrente, bensì come conduttrice. Per tale ragione la moglie di ...

Amici Vip : respinta la richiesta di Wanda Nara - moglie di Mauro Icardi : Wanda Nara parteciperà ad Amici Vip? Ultimi gossip e news C’è grande attesa e curiosità per la prima edizione di Amici Vip, variante very important people dello storico format prodotto e condotto da Maria De Filippi. Il nuovo programma partirà su Canale 5 a metà settembre e in questi mesi sono trapelati i nomi dei […] L'articolo Amici Vip: respinta la richiesta di Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi proviene da Gossip e Tv.

Inter - Pedullà : 'La Juventus avrebbe accordo verbale con Icardi e Wanda Nara' : In casa Inter continua ad essere avvolto nel mistero il destino di Mauro Icardi. Da quando gli è stata tolta la fascia di capitano lo scorso mese di febbraio, il centravanti argentino risulta essere un corpo estraneo alla squadra. Quasi due mesi fa sia l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che il tecnico, Antonio Conte, hanno chiuso ogni porta mettendo il giocatore fuori dal progetto. Sono arrivate diverse offerte in queste settimane da ...

Su Italia 1 torna “Tiki Taka” : Pierluigi Pardo schiera il tridente Wanda Nara - Christian Vieri - Antonio Cassano : In vista dell’inizio della Serie A 2019/20, Mediaset mette a segno tre colpi per la squadra di “Tiki Taka”, il programma di approfondimento sportivo al via in prima serata, domenica 25 agosto su Italia 1. Il primo è il rinnovo di Wanda Nara: la vulcanica showgirl e moglie-procuratrice di Mauro Icardi affiancherà il padrone di casa Pierluigi Pardo. Al loro fianco, per tutta la stagione, Christian Vieri e Antonio Cassano. La ...

Wanda Nara - suo padre dalla parte di Maxi Lopez : Deve vedere i suoi figli : Andres Nara, padre di Wanda moglie e agente di Mauro Icardi ha parlato del suo ex genero Lopez: "Maxi è una brava persona e un padre eccellente". Maxi Lopez e Wanda Nara sono stati sposati per diversi anni e dalla loro storia d'amore sono nati tre figli maschi. La coppia si è poi separata bruscamente con la sexy argentina che ha intrapreso una relazione con Mauro Icardi, migliore amico dell'ex attaccante di Barcellona e Milan. ...

Mauro Icardi - Wanda Nara alza l'ennesimo muro : "Non andrà al Monaco" : È un' inter grandi firme quella che hanno in testa Ausilio e Marotta. Dopo l'ingaggio di Lukaku (26 anni) la dirigenza nerazzurra, col pieno appoggio del presidente Zhang e di Suning, non è sazia e intende mantenere le promesse fatte a Conte, nonostante gli interpreti sul campo subiranno qualche var

Giorgia Venturini nel cast di Tiki Taka insieme a Wanda Nara - Christian Vieri e Antonio Cassano : Il grande pubblico ha potuto già ammirarla nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi a cui ha partecipato dopo aver superato la sezione di “Saranno Isolani”, dedicata ai concorrenti non vip.-- -- La Venturini è attualmente anche una delle voci di RadioMontecarlo. L’annuncio è arrivato poco fa e la showgirl sulle storie di Instagram ha condiviso la gioa con tutti i suoi follower: «Mi sto godendo gli ultimi giorni di vacanza, avete letto anche ...

Wanda Nara a TYC Sports : “Icardi non andrà al Monaco” : Continua a colorirsi la telenovela di Icardi in questo mercato. Non sarà nel Principato il futuro di Mauro. Ai microfoni dell’emittente TYC Sports la stessa Wanda Nara, procuratrice del calciatore, smentisce le voci circolate sulla trattativa tra l’Inter e il Monaco per l’attaccante argentino, “Mauro Icardi non andrà al Monaco”. il lapidario commento dalla procuratrice dell’ex capitano nerazzurro, per il ...

Futuro Icardi - Wanda Nara riaccende le speranze della Juventus : Juventus – La scorsa notte Rai Sport ha divulgato la notizia dell’esistenza di trattative avanzate tra Inter e Monaco per il passaggio di Mauro Icardi al club monegasco. Un affare da 60 milioni di euro più cinque milioni di bonus. Tuttavia, Wanda Nara, moglie e procuratrice del giocatore, ha escluso questa possibilità a TyC Sports. Juventus, […] More

Calciomercato Inter - tante squadre sulle tracce di Mauro Icardi : Wanda Nara però ne esclude una : La moglie-agente dell’attaccante dell’Inter ha provato a fare un po’ di chiarezza sul futuro di Maurito, escludendo il Monaco dal novero delle pretendenti Il futuro di Mauro Icardi resta avvolto nel mistero, ma una certezza però c’è eccome: l’argentino non andrà al Monaco. Nonostante la faraonica offerta presentata all’attaccante dell’Inter da parte del club del Principato, l’ex capitano ...

Futuro Icardi - eloquenti le parole di Wanda Nara : fuori una pretendente : “Non andrà al Bayern Monaco“. Chiara e diretta a ‘Tyc Sport’ Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, ormai da tempo fuori dal progetto Inter ma ancora in cerca di una squadra. Tra le pretendenti estere dell’attaccante c’era anche la squadra monegasca, che a questo punto si tira fuori. L’argentino non ci andrà, confermando ancor di più la sua volontà di rimanere in Italia. Scarica o ...

Wanda Nara – Appello di Zazzaroni : “Restituisci Maurito al calcio” : Wanda Nara – Il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni scrive una lettera aperta a Wanda Nara invitando la moglie-agente a fare di tutto affinchè il marito scenda presto in campo. Wanda Nara Zazzaroni – L’Appello di Zazzaroni per evitare che venga ricordata come la donna che ha ostacolato la carriera del marito. Galliani “Cara Wanda, hai letto l’intervista di Monica Colombo a Galliani sul Corriere della ...

Fase di stallo della Juve per Icardi - ultimatum di Wanda Nara ai bianconeri : Uno dei tormentoni che ha accompagnato questa sessione di calciomercato è il caso Mauro Icardi. L’attaccante di Rosario dopo essere stato privato della fascia di capitano dall’Inter non ha mai più ricucito lo strappo con la società che ora gli ha tolto anche la nove per consegnarla al nuovo centravanti Romelu Lukaku (soffiato in extremis alla Juve). L’ex capitano avrebbe ribadito più volte la volontà di rimanere a Milano, ma i nerazzurri ...

Tiki Taka : confermata Wanda Nara - arrivano Bobo Vieri e Antonio Cassano : Wanda Nara - Tiki Taka Con il campionato di Serie A 2019-2020, tornerà anche Tiki Taka. Condotto ancora una volta da Pierluigi Pardo, il programma calcistico inaugurerà la nuova stagione – di ritorno su Italia 1 – con uno speciale domenica 25 agosto in prima serata a partire dalle 21.30. Questa non sarà però l’unica novità degna di nota della trasmissione. Oltre alla riconfermata Wanda Nara, procuratrice sportiva del ...