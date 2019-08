Ugolini | “Lozano atteso questa sera a Napoli”

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista di Sky Massimosi è soffermato sull’ultimo arrivo in casa Napoli Hirving Lozano. Le parole di Massimo:“Lozano è un calciatore di assoluto livello che può sicuramente aiutare il Napoli nel sorpasso alla Juventus. Dopo le visite ci sarà la firma e giàincontrerà Carlo Ancelotti a Napoli. Rientrerà in Olanda per alcune questioni personali da risolvere.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI POTREBBE INTERESSARTI: VIDEO – Accoglienza da stadio per Ribery a Firenze VIDEO – Joao Felix, magia in allenamento a una velocità impressionante Lozano: “Sono felice di essere qui!” CdS – Llorente, domani l’entourage a Napoli! FOTO – Ecco l’ultima provocazione social della coppia Icardi-Nara Cessioni Napoli – In tre pronti a partire, il punto sulle trattative Pedullà: “Il Napoli ...

SiamoPartenopei : Ugolini svela: 'In serata Lozano a Napoli, domani l'incontro con Ancelotti' - sscalcionapoli1 : Ugolini svela: “In serata Lozano a Napoli, domani l’incontro con Ancelotti” - 100x100Napoli : #Lozano sarà a #Napoli questa sera. -