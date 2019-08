«Ora voglio fare una tv più spensierata E più femminile»

Balotelli abbraccia Brescia mia madre commossa - Ora voglio Nazionale : La scelta fatta col cuore, le lacrime della mamma e l'obiettivo Nazionale. Si e' presentato cosi' Mario Balotelli a Brescia

Reddito di cittadinanza - perché il lavoro è ancOra un miraggio : "Così voglio rendermi utile" : Chi percepisce il sussidio non può ancora lavorare. La riforma dei centri per l'impiego è in alto mare e i Comuni aspettano...

Udinese - Walace si presenta : “Volevo la Serie A - Ora voglio ripagare la fiducia del club” : “Sono contento di essere a Udine, la Serie A è per tutti un palcoscenico importante dove mettersi in luce. Sono grato all’Udinese per questa chance e spero di ripagarla con un bel campionato. In alcuni momenti ho temuto che la trattativa, che è stata molto lunga, non si concretizzasse, ma ho percepito da parte dell’Udinese una volontà fortissima di portarmi qui in Friuli”. Lo ha detto il nuovo acquisto dei bianconeri, il ...

Marcello Cirillo posa l'ascia di guerra con Magalli : "Gli voglio ancOra bene" : Marcello Cirillo posa l'ascia di guerra contro Giancarlo Magalli. Dopo il suo addio alla piazza de I Fatti Vostri, i rapporti tra il cantante e il conduttore si erano interrotti anche a causa di alcune frecciatine via stampa (forse fraintese o semplicemente amplificate). Ora è lo stesso Cirillo, che prosegue il suo tour in giro per l'Italia con Demo Morselli, a cercare la pace:"Ogni volta che parlo di Magalli succede qualcosa... In realtà io ...

Riccardo Fogli : “Lascio la tv - dopo L’Isola non voglio che la mia famiglia soffra ancOra” : Riccardo Fogli è uscito particolarmente provato dalla partecipazione all'Isola dei Famosi. L'esperienza spiacevole verificatasi in studio, quando Fabrizio Corona insinuò che sua moglie lo avesse tradito, gettò il cantante nello sconforto. Il dolore che lui e la sua famiglia hanno dovuto affrontare ha spinto il cantante ad allontanarsi dalla televisione, salvo ritornarvi per qualche apparizione sporadica legata alla musica.

Ronn Moss : "Voglio ancOra bene a Ridge - ma ero meno felice. Beautiful? Mai più visto" : “Sto facendo cose che prima non potevo fare perché dovevo tornare sul set. Non avevo mai tempo. Oggi sono molto, molto più felice”. A parlare è Ronn Moss che, in un’intervista a Il Corriere della Sera, racconta cosa abbia significato abbandonare dopo 25 anni Beautiful (dove interpretava Ridge) per inseguire la sua passione: la musica.″È stato bellissimo lavorarci. [...] Ma alla fine a livello ...

Lucia Annunziata - la sfida alla Rai : "Perché voglio quel regista a Mezz'Ora in più" : In Rai la querelle continua. Lucia Annunziata scrive una lettera ufficiale indirizzata all'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, al presidente Marcello Foa, ai consiglieri d'amministrazione e ai componenti della Vigilanza per difendere la sua richiesta di affidare ad Alessandro Renna la

Lucia Annunziata : "Ecco perché a In mezz'Ora voglio un regista esterno alla Rai" : Lucia Annunziata prende carta e penna e scrive una lettera ufficiale indirizzata all'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, al presidente Marcello Foa, ai consiglieri d'amministrazione e ai componenti della Vigilanza per difendere la sua richiesta di affidare ad Alessandro Renna la regia di mezz'ora in più, in vista dell'annunciato allungamento del programma. A sollevare il tema era stato il consigliere Laganà nei giorni scorsi. ...

Juventus : per il Corriere dello Sport - Cristiano Ronaldo e Sarri vogliono ancOra Higuain : La Juventus prosegue la preparazione estiva, con il lavoro di Maurizio Sarri che sta riguardando in particolar modo la parte tattica ed atletica. La dirigenza bianconera è al lavoro sul mercato con l'esigenza principale di alleggerire una rosa ricca di esuberi così da poter sistemare il bilancio. Gli investimenti sugli acquisti hanno portato ad un esborso economico che ha superato i 100 milioni di euro, a fronte delle uniche cessioni di ...

Formula 1 – Leclerc va in vacanza con tanti pensieri per la testa : “c’è da imparare! Voglio capire come migliOrare” : Charles Leclerc consapevole delle problematiche: le parole del giovane monegasco della Ferrari dopo il Gp d’Ungheria Un quarto posto che lascia tanto su cui pensare a Charles Leclerc oggi a Budapest: partito dalla quarta casella in griglia, il giovane monegasco della Ferrari non è riuscito a migliorare la sua posizione, chiudendo il Gp d’Ungheria alle spalle di Hamilton, Verstappen e Vettel. photo4/Lapresse “Oggi era ...

Sondaggi elettOrali IPSOS : crisi di governo - italiani vogliono Conte-bis : Sondaggi elettorali IPSOS: crisi di governo, italiani vogliono Conte-bis Nonostante ci si approssimi alla chiusura delle attività parlamentari (con le sessioni del 6 e del 7 agosto a palazzo Madama), continuano incessanti le discussioni su vita e morte (ovvero, crisi di governo) dell’esecutivo. In uno degli ultimi Sondaggi elettorali e politici di IPSOS, si rileva l’opinione degli italiani su questo tema. Il governo gialloverde ...

Milan-Manchester United - Giampaolo blinda Suso : “sono innamOrato di lui - mi fa impazzire e non voglio che vada via” : L’allenatore del Milan ha commentato la prestazione dei rossoneri nel match con il Manchester United, soffermandosi su Suso Una buona prestazione, che sfortunatamente non basta al Milan per evitare la sconfitta ai rigori contro il Manchester United. Nonostante il ko però, Marco Giampaolo si gode la crescita della sua squadra, trascinata da un Suso in giornata di grazie. AFP/LaPresse Intervenuto in conferenza stampa nel post gara, ...

Daniil Kvyat F1 - GP Ungheria 2019 : “Voglio confermarmi dopo il podio di Hockenheim - Ora mi sento un pilota migliore” : Il fine settimana del Gran Premio di Ungheria 2019 di Formula Uno ha preso il via con la consueta conferenza stampa iniziale, nella quale spiccava su tutti il sorriso di Daniil Kvyat e non solo perchè una settimana fa è diventato padre. Il russo, nell’ultimo weekend, ha compiuto una vera e propria impresa, portando la sua Toro Rosso fino al terzo posto del Gran Premio di Germania, nella folle lotteria di Hockenheim, alle spalle di mostri ...

Roberto Formigoni - il ritorno per farlo tornare in carcere : vogliono punirlo ancOra : Lo vogliono di nuovo in carcere. Si parla di Roberto Formigoni, ai domiciliari dallo scorso 22 luglio. Ma la decisione di fargli scontare la pena a casa ora finisce all'esame di Cassazione. Come riporta Il Fatto Quotidiano, mercoledì 31 luglio l'avvocato generale di Milano, Nunzio Gatto, ha presenta