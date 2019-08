Open Arms | sbarcati a Lampedusa gli ultimi 83 migranti La Ocean Viking ancora in attesa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Gli83rimasti a bordo della nave della ong Proactivahanno trascorso la prima notte a terra, dopo 19 giorni passati in mare ad attendere il via libera del governo italiano per l’attracco a. Dopo l’arrivo sull’isola, nella serata di martedì, del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che ha disposto il sequestro dell’imbarcazione, è stata di conseguenza ordinata l’entrata in porto di. Messo piede a terra, ad attendere ic’erano decine di uomini delle forze dell’ordine e della Guardia costiera che li hanno fatti sottoporre a un breve controllo medico prima di trasferirli nel centro di raccolta con un furgone. La Procura ha aperto un’indagine contro ignoti per omissione e rifiuto di atti d’ufficio. I naufraghi soccorsi dagli operatori della ong spagnola hanno così potuto passare ...

BrunoVespa : Dal Fatto - lumorisi : ?? #Salvini d’urgenza al @Viminale: Ong Open Arms: altro sbarco, altro processo? Io non ho paura, orgoglioso di dife… - nzingaretti : Il caso Open Arms è sempre più drammatico. Il Governo faccia di tutto per salvare le vite umane in pericolo. -