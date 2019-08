La seconda stagione di You di Netflix sarà “più oscura” della prima

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Lo scorso Natale, l'arrivo di You suè stata una sorpresa in termini di visualizzazioni. La serie cancellata da Lifetime e salvata dal colosso dello streaming avrà presto una, che è già in produzione da qualche mese e che si preannuncia meno edulcorata e più aggressiva. Lo ha spiegato la showrunner Sera Gamble, che parlando dei nuovi episodi a Lad Bible ha annunciato una"più oscura"precedente per il protagonista Joe Goldberg (Penn Badgley), libraio sociopatico che si trasforma in uno stalker e serial killer per la sua ossessione nei confronti di una ragazza. Dopo aver ucciso la presunta amata Beck ed essersi trasferito a Los Angeles per cercare di iniziare una nuova vita, pare di capire che Joe tornerà a macchiarsi le mani di sangue. Almeno una scena mi viene in mente che è più divertente e spaventosa di qualsiasi cosa ...

