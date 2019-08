La campagna elettorale di Salvini non la devono pagare gli italiani | dice

Di Stefano a Salvini : 'Intanto dimettiti - campagna elettorale a spese dei cittadini' : Matteo Salvini, qualche giorno prima di Ferragosto, ha revocato il supporto al governo di Giuseppe Conte. Un atto che, naturalmente, ha aperto gli scenari tipici di una crisi di governo. Diversi analisti, però, fanno notare come al momento manchi ancora un passaggio importante, ossia le dimissioni dei Ministri della Lega dall'esecutivo, con in testa lo stesso Ministro dell'Interno. Proprio il fatto che nessun esponente leghista del governo si ...

Ostaggi della campagna elettorale : In questa assurda estate italiana, uno sparuto gruppo di migranti salvati nel Mediterraneo da una nave ong è Ostaggio da oltre due settimane di un governo morente. Le 132 persone rimaste a bordo di Open Arms – ancorata a pochi metri da Lampedusa senza l’autorizzazione allo sbarco – sono ormai le ped

La rottura tra James e Zidane arriva nella campagna elettorale colombiana : James Zidane – Il rapporto non idilliaco tra i due sta sfociando nella campagna elettorale in corso in Colombia. James Zidane – “El Chiringuito TV” riporta che Humberto de la Calle, uno dei candidati alla presidenza del paese, attraverso i suo profilo ufficiale Twitter, stia spingendo il popolo colombiano ad odiare Zinedine Zidane per il trattamento che sta riservando al loro numero dieci. I messaggi contro Zidane ...

Fi : Gasparri - ‘6-8 settembre Everest apre campagna elettorale’ : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “Auguri a Marco Bestetti che Silvio Berlusconi ha nominato nuovo responsabile dei giovani di Forza Italia. Ne conosco le qualità e l’impegno. L’ho sentito perché sarà uno dei protagonisti dell’appuntamento tradizionale di Everest che vede i giovani di Forza Italia in prima linea. Sarà dal 6 all’8 settembre a Giovinazzo per questo appuntamento che aprirà anche la campagna ...

Salvini fa campagna elettorale nel Mediterraneo : raffica di divieti alle navi delle Ong : Mediterraneo, Salvini fa “pesca” elettorale. Alzando il livello dello scontro con le Ong impegnate nelle attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. È stato notificato oggi il divieto d’ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane alla Ocean Viking, La nave umanitaria battente bandiera norvegese operata dalla ong Sos Mediterranée, in collaborazione con Medici senza frontiere, ...

Staffetta Di Maio-Di Battista. Il primo resta capo politico - il secondo sarà frontman della campagna elettorale : C’è già chi lo chiama, tra i 5Stelle, il “patto della Staffetta”. O comunque è l’inizio di una nuova coabitazione elettorale nella quale i ruoli potrebbero invertirsi. Alessandro Di Battista frontman e Luigi Di Maio regista mantenendo l’incarico del capo politico. Nelle ore più difficili, quando ormai nelle stanze di Palazzo Chigi è chiaro che Matteo Salvini ha deciso di aprire la ...

Papa Francesco apre la campagna elettorale contro Salvini : "Il sovranismo ci porterà in guerra" : Il Papa non perde tempo e apre a tempo record la sua campagna elettorale. Per attaccare ovviamente il sovranismo (Salvini non lo nomina). Nel giorno del 41° anniversario della morte di san Paolo VI, pontefice a cui è particolarmente affezionato, Bergoglio concede una lunga intervista alla Stampa. "I

Matteo Salvini apre la sua campagna elettorale solitaria : Il dado è tratto. “Restituiamo la parola agli italiani. Senza tornare al vecchio: se devo mettermi in gioco, lo faccio

Alda D’Eusanio : “Oggi la campagna elettorale la fai al Papeete - la politica è il Grande Fratello” : Alda D'Eusanio, ospite della trasmissione In Onda su La7, condotta da Luca Telese, commenta la comunicazione nella politica italiana oggi. La conduttrice sottolinea la Grande capacità di Matteo Salvini di usare i mezzi di comunicazione a suo favore, per ottenere un consenso popolare significativo. "Oggi la politica è il Grande Fratello, cioè ha la stessa narrazione del reality ed è una Grande casa di vetro, nella quale ogni personaggio fa vedere ...