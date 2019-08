Migranti : Lampedusa - sul molo simpatizzanti Lega accusano cronisti : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – “E’ anche colpa vostra se si parla di Lampedusa solo per l’immigrazione. Ora basta”. E’ l’accusa rivolta da Angela maraventano, leghista di Lampedusa ad alcuni giornalisti che si trovano sul molo di Lampedusa per seguire lo sbarco della Open Arms. Maraventano, insieme con altri fan di Salvini, si trovo al porto per contestare l’arrivo degli 83 Migranti. La polizia e ...

Migranti : sul molo simpatizzanti Lega contestano Open Arms : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) – Un gruppo di simpatizzanti della Lega, guidati da Angela Maraventano, tra abitanti di Lampedusa e turisti, si è riunito sul molo di Lampedusa per contestare la nave Open Arms e l’arrivo degli 83 Migranti. Qualcuno ha anche preparato uno striscione con su scritto “Scafisti” ma è stato intercettato da alcuni abitanti e turisti che lo hanno tolto e messo sotto i piedi. L'articolo ...

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – scene di giubilo e applausi sul ponte della nave Open Arms poco prima dell'attracco della imbarcazione al porto commerciale di Lampedusa. Gli 83 migranti a bordo hanno cantato e ballato per la felicità di avere finalmente toccato la terraferma.

Open Arms - la Spagna invia una nave militare per trasportare i Migranti sulle sue coste. La situazione a bordo resta esplosiva : L’annuncio dell’azione iberica è del ministro Toninelli: «Auspico che il Paese si impegni a fermare la ong in futuro». L’imbarcazione si trova da 19 giorni davanti alle coste dell’isola siciliana

OPEN ARMS : Migranti IN MARE/ Procuratore di Agrigento in arrivo sull'isola : OPEN ARMS, MIGRANTI si gettano in MARE per disperazione. Intanto il Procuratore di Agrigento è pronto a recarsi sull'isola di Lampedusa

Migranti : Procuratore Agrigento potrebbe salire sulla Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Il Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, in volo per Lampedusa, potrebbe salire al suo arrivo sull'isola, sulla nave Open Arms. Prima di partire da Argigento ha fatto sapere che raggiunge l'ìisola per "riportare la calma" dopo che nove Migranti si sono gettati i