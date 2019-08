Dramma in vacanza | giovane napoletano 22enne muore in mare a Mykonos

Dramma a Tenerife - 17enne muore annegata in piscina mentre è in vacanza con la famiglia : "Mi sono svegliata dopo aver sentito tutti urlare. Era molto presto quella mattina, non avrei mai pensato che la mia bambina stesse morendo". Marie Fitzsimmons, 44 anni, ricorda perfettamente ogni attimo dello scorso 14 agosto quando, in seguito ad un incidente verificatosi nella villa delle vacanze di famiglia a Tenerife, in Spagna, sua figlia, Leah Wilson, ha perso la vita a soli 17 anni, morta annegata dopo aver fatto un tuffo in piscina. Una ...

Dramma in vacanza : morto un ragazzo di 22 anni : Antonio Borrelli, ventiduenne di Napoli, era in acquascooter quando - forse per un malore - è finito in mare. Sul caso...

Bambino sale sul letto della sorellina e cade dalla finestra : il Dramma in vacanza : Il piccolo di due anni e mezzo è precipitato dalla finestra di un agriturismo a Montespertoli, in provincia di Firenze. Ora...

Dramma in vacanza : malore durante la partita di calcetto - 15enne muore in ospedale : È successo a Francavilla al Mare (Chieti), dove il ragazzino si trovava in vacanza insieme alla famiglia. Secondo quanto...

Dramma in vacanza : morta la figlia 17enne dell’ex portiere del Chievo Codognola : Swami Codognola si trovava in Grecia insieme alla madre quando ha accusato un malore. Ricoverata prima a Naxos e poi ad...