Torna il maltempo sull’Italia | da giovedì temporali e temperature in calo

Meteo - forte maltempo in Germania : Tornado ad Offenbach - grandine e vento nel cuore del Paese. Danni e feriti [FOTO e VIDEO] : Un forte maltempo ha sferzato la Germania nelle scorse ore, causando gravi Danni. Polizia e vigili del fuoco ora sono impegnati nelle operazioni di pulizia e recupero. Colpita soprattutto l’Assia sud-orientale con violente grandinate e forte vento, soprattutto a Dietzenbach e Langen. Probabilmente un tornado ha colpito nei pressi di Offenbach. Secondo Unwetterzentrale.de, c’è il sospetto di un tornado anche a Beelitz, vicino a ...

Meteo - Vigilia di Ferragosto di Maltempo sull’Adriatico : Tornado al largo di Pesaro [FOTO] : Vigilia di Ferragosto fresca e perturbata nelle Marche: piove tra Pesaro e Ancona, con temperature che oscillano tra +21 e +23°C in pieno giorno. Stamattina una tromba marina ha interessato le acque al largo di Pesaro, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. Nelle prossime ore il Maltempo si estenderà anche al Centro/Sud. Ecco le pagine utili per seguire la situazione Meteo in tempo reale: Satelliti Satelliti ...

Maltempo - venerdì notte di Tornado in Europa : colpiti Amsterdam e il Lussemburgo - tetti divelti e danni ingenti [FOTO e VIDEO] : Mentre in Italia si boccheggia a causa del caldo e dell’afa, nel Nord Europa e in Cina, dove il tifone Lekima sta causando morti e dispersi, si fa i conti con il violento Maltempo. Tempeste ieri notte in Nord Europa con fenomeni estremi che hanno spaventato la popolazione. In Lussemburgo si è formato un violento tornado: il fenomeno si è verificato in una zona del dipartimento francese di Meurthe-et-Moselle, al confine con il Lussemburgo. ...

Maltempo - Tornado provoca disastro in Lussemburgo : case e auto danneggiate. “Non avevamo mai visto niente di simile” [FOTO e VIDEO] : Durante il passaggio di una tempesta di forte intensità, in Lussemburgo si è formato un grande e violento tornado. Il fenomeno si è verificato prima nel nord del dipartimento francese di Meurthe-et-Moselle, a partire dal settore di Longwy al confine con il Lussemburgo, dove le prime notizie indicavano la possibilità di un tornado. tornado che sarebbe poi stato confermato dalle immagini del vortice, che potete vedere nei video in fondo ...

Maltempo Friuli - un Tornado ha colpito Udine : rami conficcati nelle pareti [FOTO e VIDEO] : Ieri, giovedì 8 agosto, la città di Udine è stata colpita da un violento temporale, che ha scatenato grandine, forte vento e tanti fulmini. I risultati di questo temporale sono stati allagamenti, blackout e disagi alla viabilità. Ma ora emergono nuove immagini del Maltempo che si è abbattuto su Udine. Sembra, infatti, che un tornado abbia toccato terra in città durante il forte temporale, in particolare sulla frazione di Felettano di Tricesimo, ...

Maltempo - Tornado e nubifragi devastano il Centro/Nord : 4 Regioni in ginocchio - diversi feriti [FOTO e VIDEO] : Inizio Agosto da incubo per il forte Maltempo che sta colpendo l’Italia: ormai è una routine, provocata dal caldo anomalo dell’Anticiclone Sub-Tropicale che innesca molta energia nei bassi strati dell’atmosfera. Violenti temporali hanno letteralmente devastato varie località del Nord e del Centro nel pomeriggio/sera del primo Venerdì del mese, con furiose grandinate, numerose trombe d’aria e intensi nubifragi. Le raffiche ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Nord Italia : maltempo estremo con grandine - nubifragi - forte vento e rischio Tornado : Allerta Meteo – È massima l’attenzione per il maltempo che oggi si abbatterà sul Nord Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato avvisi pesantissimi per le nostre regioni settentrionali. Allerta Meteo di livello 3 per piccole zone del Nord-Est dell’Italia, della Croazia e della Bosnia Erzegovina principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 e 2 per Nord ...

Maltempo - Tornado a Fiumicino : silenzio e commozione alla fiaccolata per Noemi Magni : Centinaia di persone hanno partecipato ieri sera a Focene alla fiaccolata in ricordo di Noemi Magni, la giovane vittima della tromba d’aria: istituzioni e tanti cittadini, non solo di Focene, con striscioni, magliette con il nome della ragazza e candele hanno camminato per le vie della cittadina, fino ad arrivare sul luogo dell’incidente, dove l’auto della giovane è stata sbalzata per decine di metri dalla furia del vento. ...

Previsioni meteo 30 luglio : Tornano sole e caldo sull’Italia - ma al Nord persiste il maltempo : Che tempo farà oggi martedì 30 luglio? Secondo le Previsioni meteo, mente al Sud torna il sole e le temperature aumentano complice il passaggio dell'Anticiclone delle Azzorre, al Nord continua il maltempo con temporali soprattutto su Trentino e Lombardia. La situazione non migliorerà nei prossimi giorni e in vista del weekend.Continua a leggere

Maltempo e Tornado a Fiumicino : colpite una ventina di case - “chiederemo lo stato di calamità” : Sono una ventina le case colpite dalla tromba d’aria che nella notte tra sabato e domenica si è abbattuta su Focene (Fiumicino). Per gli abitanti di una di questa è stato necessario ricorrere ad un ricovero di emergenza. La coda della tromba d’aria ha colpito, distruggendole, 25 mila metri quadri di serre dell’azienda Tiozzo in località Santa Ninfa. Sempre per effetto dello stesso fenomeno, sono almeno una decina le macchine danneggiate, a vario ...

Dal caldo record a pioggia - grandine e Tornado : “Non chiamatelo maltempo - è un segno chiaro dei cambiamenti climatici” : “Non chiamatelo maltempo ma conseguenza di politiche irresponsabili e criminali. Una politica criminale verso il futuro e anche il presente non affronta la vera questione di sicurezza nazionale: il cambiamento climatico. Secondo gli scienziati, solo a luglio la Groenlandia ha perso 160 miliardi di tonnellate di ghiaccio a causa dello scioglimento superficiale, con temperature alte mai registrate prima in luglio, quindi quello che sta ...

Maltempo - Tornado a Fiumicino : la vittima è Noemi Magni - era uscita per comprare le sigarette : La giovane morta a causa del tornado che ha investito la notte scorsa la zona di via Coccia di Morto, a due passi dalla pista dell’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, è Noemi Magni, 27enne, figlia di Franco Magni, il proprietario del CoCo Bongo Beach, a Focene. La ragazza era uscita per comprare le sigarette. “La violenza della tromba d’aria ha sollevato la sua auto, sbattendola prima sul guard rail, poi oltre il canale ...

Maltempo - le drammatiche immagini di Focene e Fiumicino devastate dal Tornado della notte : “neanche un terremoto avrebbe fatto questo disastro” [GALLERY] : “Ho appena emesso un’ordinanza con cui avviamo le procedure per chiedere che la Regione riconosca lo stato di calamita’, soprattutto per Focene e le aree piu’ colpite dal forte Maltempo della notte scorsa. Intanto, per rispetto alla memoria della ragazza deceduta questa mattina e al dolore della sua famiglia, tutte le attivita’ culturali e di intrattenimento previste per oggi sul territorio comunale sono sospese. ...

Maltempo - disastroso Tornado a Fiumicino : bombe d’acqua tra Lazio e Toscana - almeno 3 morti - “scenario di guerra” [FOTO] : bombe d’acqua, tempeste di fulmini e tornado: l’Italia centrale è flagellata dal Maltempo che nella notte si è ulteriormente intensificato tra Lazio e Toscana. Piogge torrenziali da Viareggio (80mm) a Terracina (25mm) con picchi di 100mm a Morlupo. Nubifragi anche su Venezia, con 118mm di pioggia a Cavallino. Maltempo, situazione critica a Roma L’hinterland di Roma è stato tra le zone più colpite soprattutto nella zona Est ...