Temptation Island Vip | Damiano Er Faina da commentatore a partecipante | tutti i suoi

(Di lunedì 19 agosto 2019) Damiamo Coccia, detto Er, è tra le webstar più conosciute, noto per icommenti irriverenti e dissacranti riguardanti qualsivoglia argomento, che non ha mancato anche di suscitare polemiche proprio per il suo stile e per il suo linguaggio utilizzato anche per commentare argomenti particolarmente sensibili che tutto meriterebbero tranne che una superficiale e popolaresca analisi.Er, però, ha raggiunto il successo, che l'ha portato anche in televisione in programmi come Avanti un Altro o Le Iene, proprio grazie a questa sua capacità di rappresentare la cosiddetta "pancia del paese", con commenti diretti ed espliciti alla portata di, e che potrebbero fare, e quando l'argomento delle sue filippiche è leggero, comead esempio, Erpuò risultare anche simpatico.Vip,Erdaa ...

