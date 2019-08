Pinuccio Sciola e “Le pietre che cantano”

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 19 agosto 2019) Mi riesce difficile parlare e scrivere die delle sue “che, poiché l’incontro con l’uomo e la sua esperienza artistica è stato talmente sorprendente e magico che mi ha segnato profondamente, come ha segnato tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo non solo attraverso le sue opere. La sua scomparsa, avvenuta tre anni fa, ha lasciato nel mondo dell’arte e in coloro che l’amavano un grande vuoto ma anche un patrimonio dal valore incommensurabile.nasce a San Sperate, in provincia di Cagliari, un angolino dell’ isola sarda diventato oggi un museo a cielo aperto per quel Giardino Sonoro, il Giardino Megalitico e quei suoi murales colorati dove imprimeva la sua arte visionaria, e che hanno reso San Sperate il “Paese Museo" conosciuto in tutto il mondo. Lesonore, in grado di emettere dei suoni se accarezzate dalle ...

