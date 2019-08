Mortal Kombat | ecco gli attori che daranno vita ai personaggi di Liu Kang | Mileena | Jax

Mortal Kombat 11 : Via alle qualificazioni italiane per l’Interkontinental Kombat : Il Mortal Kombat 11 Interkontinental Kombat: Italian Qualifier, torneo italiano di qualificazione all’Interkontinental Kombat, è ormai alle porte. L’Interkontinental Kombat, competizione che porta l’esport in Mortal Kombat 11, è un insieme di tornei open che offrono la possibilità a tutti i giocatori di partecipare a competizioni ufficiali, online e offline, giocando all’acclamato ...

Un giocatore di Mortal Kombat ha utilizzato attacchi DDOS contro i suoi avversari online : Da circa 30 giorni i giocatori PS4 di Mortal Kombat 11 sono stati vittime di un giocatore ed i suoi fastidiosi attacchi DDOS, l'obiettivo di questo utente è costringere i malcapitati a disconnettersi, in modo da aumentare progressivamente il suo grado nelle classifiche online, in quanto il gioco vede il loro abbandono come intenzionale.Nell'ultimo mese sono stati moltissimi i rapporti che parlando di questo utente, conosciuto con diversi nomi ...

Il film di Mortal Kombat? Dovrà essere simile a Deadpool : Sono passati ben 22 anni dall'ultimo film di Mortal Kombat. Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi falliti di reboot, un nuovo film di Mortal Kombat è attualmente in produzione e viene preso sul serio da tutte le persone coinvolte.Beh, non troppo sul serio in realtà. Secondo lo scrittore del film Greg Russo, il team di produzione vede i giochi e le loro storie come aventi una "natura divertente", o "molto ironici". In effetti, c'è un film in ...

Il nuovo trailer di Mortal Kombat 11 svela il letale Nightwolf : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno pubblicato oggi un nuovo trailer di gioco di Mortal Kombat 11 con protagonista Nightwolf, il prossimo personaggio giocabile, disponibile dal 13 agosto come parte del periodo di accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack.Nightwolf, in origine Grey Cloud, è un guerriero feroce e valoroso che combatte il male ed è stato scelto dal Grande Spirito per diventare il protettore ...

Mortal Kombat 11 : diamo un primo sguardo a Nightwolf : Dopo l'arrivo di Shang Tsung, avvenuto il mese scorso, i giocatori di Mortal Kombat 11 potranno presto fare conoscenza con un nuovo combattente, disponibile con il Pass Stagionale del gioco.Come possiamo vedere, infatti, è in arrivo Nightwolf, il guerriero nativo americano che abbiamo visto per la prima volta in Mortal Kombat 3. Anche se non ha ancora una data di lancio, questo personaggio farà la sua comparsa presto, e nell'attesa possiamo dare ...

Il film di Mortal Kombat sarà classificato R - presenti anche le Fatality : Il film di Mortal Kombat conterrà una serie di contenuti violenti tanto da comportare la classificazione R, e per la gioia di tutti gli appassionati del franchise videoludico anche le Fatality non mancheranno.Come possiamo vedere sul profilo Twitter di Russo, è la prima volta che un film di Mortal Kombat ottiene questa classificazione nonostante il fatto che, dopotutto, da un prodotto come Mortal Kombat non possiamo che aspettarci una certa ...

Nel nuovo film di Mortal Kombat Joe Taslim di The Raid sarà Sub-Zero : Mortal Kombat farà ritorno nelle sale cinematografiche e come riporta Polygon Joe Taslim interpreterà il ruolo di Sub-Zero.Il nuovo film sarà prodotto da New Line e si porrà come un reboot della pellicola proiettata anni or sono, nel lontano 1995 (regia di Paul W.S. Anderson).In questo caso invece il film sarà diretto da Simon McQuoid, mentre la sceneggiatura è di Greg Russo.Leggi altro...

Mortal Kombat 11 : un'immagine teaser suggerisce l'arrivo di Sindel : NetherRealm sta suggerendo ai fan l'arrivo di un altro personaggio DLC per Mortal Kombat 11, segnala Gamespot. Il combattente in questione sarebbe Sindel, stando al tweet del produttore Ed Boon.L'immagine mostra Sindel avvolta nell'ombra accompagnata dallo slogan "7 deadly Sindels", un riferimento al concetto religioso dei sette peccati capitali. Il teaser non ha dato alcuna indicazione su quando aspettarsi ulteriori dettagli o una data di ...

Mortal Kombat 11 : i giocatori stanno sfruttando il glitch "Finish Him/Her" per creare degli spettacolari screenshot : Generalmente un glitch all'interno di un gioco è una grandissima seccatura, soprattutto se va ad inficiare il proseguimento della storia. Tuttavia il glitch presente all'interno di Mortal Kombat 11 è alquanto "divertente" poiché consente ai giocatori di fare dei bellissimi screenshot.Come riportano i colleghi di Eurogamer, all'interno del gioco c'è un particolare glitch che riguarda la dicitura "Finish Him/Her". Una volta attivata la mossa che ...

Mortal Kombat 11 : Jax ha una nuova letale brutality : Mortal Kombat 11 continua ad essere supportato con nuovi aggiornamenti e in questo caso siamo qui per parlare di Jax, lottatore che ha ottenuto una nuova mossa brutality proprio via update, riporta Gamerant.Come possiamo vedere, la mossa in questione si chiama "Beffed Up" e può essere sbloccata completando una Tower of Time, dal titolo "Hold That". In questa sfida dovremo combattere contro lo stesso Jax ma ad un livello di difficoltà molto ...

Mortal Kombat 11 : un teaser preannuncia l'arrivo di Nightwolf : A quanto pare Nightwolf sarà il prossimo personaggio ad unirsi al roster di Mortal Kombat 11 via DLC.Nightwolf era stato già svelato in passato come uno dei lottatori inclusi nel Season Pass, insieme a Sindel, Spawn e altri due personaggi ancora da svelare. Le tempistiche di pubblicazione di ogni combattente sono ancora un mistero, tuttavia come riporta Eurogamer.net l'ultimo tweet di Ed Boon sembrerebbe anticipare l'imminente reveal dello ...