Malattia non pagata | che tipo d’illecito è e che fare per tutelare i propri diritti

A tutto Mancini - dalla Malattia di Mihajlovic al messaggio per Balotelli : “per lui non posso fare più niente” : Mancini senza peli sulla lingua: dal nuovo campionato di Serie A alla malattia dell’amico Sinisa Mihajlovic Manca una settimana all’inizio del campionato italiano di Serie A: mentre le società cercano di concludere gli ultimi colpi di mercato per formare squadre competitive e forte, i giocatori sudano per arrivare in splendida forma all’esordio stagionale. Fabio Ferrari/LaPresse Intervistato dalla ‘rosea’, ...

“Su Nadia Toffa non cambio idea”. Filippo Facci è stato il più polemico sulla sua Malattia : Tutta Italia si è stretta nel ricordo di Nadia Toffa, che ricordiamo è venuta a mancare dopo una lunga e sofferta battaglia contro il cancro. La giornalista delle Iene era una delle beneamine del suo programma, per via del fatto che i suoi servizi hanno sempre fatto scalpore ed erano sempre molto seguiti dal pubblico. Attori, registi, politici, giornalisti e tanti fan. Tutti si sono uniti in un immenso virtuale abbraccio intorno a Nadia Toffa. ...

Tumori - “uso prolungato dei cellulari non associato all’aumento del rischio di Malattia” : L’uso prolungato dei telefoni cellulari, su un arco di dieci anni, non è associato all’incremento del rischio di Tumori. È quanto emerge dal rapporto dell’Istituto superiore di sanità (Istisan) dal titolo “Radiazioni a radiofrequenze e Tumori” e curato insieme ad Arpa Piemonte, Enea e Cnr-Irea. Si tratta di un report i cui risultati sono in parte anticipati da altri studi e che smentiscono i risultati delle ricerche precedenti ...

Olivia NewtonJohn e il cancro - la Malattia non è curabile : “Non voglio sapere quanto mi resta” : Le possibilità di sopravvivenza a questo stadio della malattia sono davvero poche ma l’attrice non vuole sapere quanto le resta da vivere. L'attrice e cantante australiana continua la sua battaglia contro la malattia. Il suo tumore è allo stadio 4, è sotto controllo ma non è guaribile. "Preferisco non sapere quanto mi resta da vivere", ha dichiarato la Sandy di Grease, che sta affrontando il cancro per la terza volta, "Convivo con questa cosa. ...

Autonomia : Toti - ‘è una cura per Italia non Malattia’ : Roma, 29 lug. (AdnKronos) – “Solo le materie che prevede la Costituzione possono essere oggetto di Autonomia differenziata quindi non mi pare un atteggiamento particolarmente eversivo quello di seguire la Carta costituzionale. Chi dice che l’Autonomia differenziata spaccherà il Paese, in due, in tre, in quattro dovrebbe rendersi conto che il Paese ha già diverse velocità e non è colpa dell’Autonomia ma semmai di ...

Malattia Mihajlovic - l’Ussi : “Ci scusiamo se non tutti i colleghi hanno rispettato i principi deontologici…” : “Caro Sinisa, tutti i giornalisti sportivi italiani ti sono vicini e vogliono giocare al tuo fianco questa difficile partita, che sicuramente vincerai. Ci dispiace che in questa circostanza così delicata non tutti i colleghi abbiano rispettato i principi deontologici fondamentali che devono sempre prevalere su qualsiasi esigenza. Ci scusiamo per loro. Ti vogliamo bene“. Questo il comunicato emesso dal Comitato di Presidenza ...

Malattia Mihajlovic - Zazzaroni si pente : “Ho fatto il giornalista e non l’amico” : Arrivano le scuse. Ivan Zazzaroni si scusa pubblicamente con Mihajlovic. Il direttore del Corriere dello Sport, amico del serbo, ha infatti svelato la notizia della Malattia del tecnico del Bologna che era rimasta fino a sabato mattina segreta. Gesto, questo, che non è andato giù al tecnico dei felsinei, che lo ha rimarcato in conferenza stampa. Adesso il giornalista si è pentito, così come evidenziato nell’editoriale apparso sul ...

Malattia Mihajlovic - il medico del Bologna non ha dubbi : “la leucemia si può combattere! Sinisa deve continuare le sue attività” : L’annuncio di Mihajlovic lascia tutti senza parole, ma le parole del medico del Bologna sono rassicuranti Sinisa Mihajlovic ha annunciato oggi in una conferenza stampa organizzata ad hoc, di aver scoperto di avere la leucemia. Un annuncio shock, che ha visto l’allenatore serbo cedere alle lacrime in un momento di forti emozioni. Una Malattia contro la quale Mihajlovic lotterà con tutte le sue forze, per sconfiggerla e tornare a ...

Malattia Mihajlovic - lo striscione dei tifosi del Bologna : “mister non mollare” : “Sinisa non mollare, Bologna è con te”. E’ questo lo striscione affisso a Casteldebole quest’oggi dai tifosi del Bologna. Si tratta di un messaggio di sostegno nei confronti dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, nelle ultime ore è arrivata la notizia shock della Malattia dell’allenatore del Bologna, il tecnico comunicherà in conferenza stampa la necessità di doversi fermare per provare a vincere la ...

Il cancro è democratico - non fa distinzione! La Malattia di Sabrina Paravicini : Sabrina Paravicini sta condividendo con i fan, le tappe della sua lotta contro il cancro. L'attrice, molto amata per aver interpretato il ruolo dell'infermiera Jessica Bozzi nella serie televisiva 'Un medico in famiglia', ha rivolto un appello servendosi del suo profilo Instagram. Ha invitato tutti a fare prevenzione. Sabrina Paravicini ha rimarcato come il tumore al seno sia una malattia molto diffusa. Dopo aver letto una statistica secondo la ...

Elena Santarelli a Non disturbare parla di suo figlio : "Ho parlato a Giacomo della sua Malattia" : Quest'anno compirà 10 anni e sempre quest'anno Giacomo Corradi, figlio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi, potrà festeggiare il suo compleanno senza il 'mostro', un tumore cerebrale maligno che ha sconvolto la vita della showgirl e del calciatore.Durante il primo appuntamento di Non disturbare la madre del ragazzino ha raccontato sensazioni e paure di un periodo non semplice da superare: E' come se si stesse giocando una partita di ...