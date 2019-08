Juve | Rugani | Matuidi e Mandzukic nella lista cessioni | con la variabile Emre Can RUMORS

Cessioni Juventus - da Mandzukic a Rugani : via gli esuberi : Cessioni Juventus – Sarri è stato chiaro in conferenza stampa, Paratici lo ha ribadito: la Juventus è chiamata in questi ultimi giorni di mercato a cercare di piazzare i diversi esuberi presenti in rosa. Su tutti c’è Mario Mandzukic: secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ l’attaccante croato è vicino al ritorno al Bayern Monaco. Occhio anche a Rugani in uscita. Cessioni Juventus, chi […] More

Juve - blitz di Paratici a Barcellona per piazzare Rugani : La Juventus sta vivendo una sessione di calciomercato difficile perché dopo aver ingaggiato sette nuovi giocatori, ora starebbe faticando molto a piazzare le pedine considerate esuberi. Tutti i reparti necessitano di tagli, altrimenti come ha dichiarato Maurizio Sarri in coda al match in amichevole contro l’Atletico Madrid, giocatori di spessore resteranno fuori dalla lista Champions League. Tra coloro che rischiano di restare ai margini del ...

Mercato Juventus - Rugani verso l’addio : tra Roma e Monaco - i dettagli : Mercato Juventus – Ormai è chiaro, nonostante l’arrivo del suo ex maestro Sarri, Daniele Rugani non rientra nei piani della Juventus e davanti a una buona offerta verrà ceduto dai bianconeri senza troppi rimpianti. Il suo trasferimento alla Roma, ventilato per settimane, sembra però definitivamente saltato per volontà dello stesso Rugani che non sarebbe stato convinto dalla proposta giallorossa. Mercato Juventus, Rugani […] More

Juventus - le possibili cessioni : da Rugani e Matuidi - fino a Mandzukic - Higuain e Dybala : La Juventus prosegue la preparazione estiva e sabato 17 agosto si disputerà l'ultima amichevole prima dell'inizio della Serie A, previsto per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. I bianconeri testeranno il lavoro effettuato da Maurizio Sarri, mentre la dirigenza deve sistemare la rosa cercando di piazzare gli esuberi sul mercato. Sono tanti i giocatori a rischio cessione: Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, Higuain e Dybala. Per quanto ...

Juve : evaporata la trattativa per Matuidi al Monaco - in corso quella per Rugani : La Juventus in questo momento è al lavoro con grande difficoltà per sfrondare la rosa che presenta pesanti esuberi in tutti i reparti. I candidati del parco attaccanti a lasciare la Vecchia Signora sono: Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain, ma anche Paulo Dybala, qualora arrivasse un’offerta congrua potrebbe essere ceduto. L’esubero della terra di mezzo è stato individuato in Blaise Matuidi, centrocampista ritenuto inamovibile da Massimiliano ...

Daniele Rugani e la Juventus - lo strano caso del panchinaro d'oro voluto da tutti : «La storia calcistica di Daniele Rugani, da anni intrecciata con le strisce bianconere, è destinata a rimanere ancora più strettamente allacciata, perché il difensore ha rinnovato il suo contratto, legandosi alla causa juventina fino al 2023». Il tono - diciamocelo, esageratamente solenne - è quello

Calciomercato Juventus – Spazio alle cessioni : Rugani e Matuidi verso Monaco - Mandzukic vuole il Bayern : La Juventus prova a piazzare i propri esuberi: Rugani e Matuidi interessano al Monaco, Mandzukic gradirebbe un ritorno al Bayern Monaco Da Monaco a Monaco, dalla Francia alla Germania. Due squadre diverse, l’omonimia cittadina e un dettaglio in comune: entrambe potrebbero essere partner di mercato della Juventus. Il mercato juventino appare bloccato negli ultimi giorni. Dopo l’arrivo di De Ligt infatti, la ‘Vecchia Signora’ si è presa una ...

Juve - trattativa in corso per la cessione di Rugani al Monaco : La priorità della Juventus in questo periodo, sarebbe sfoltire la rosa che presenta esuberi in tutti i reparti. Oltre al parco attaccanti e a centrocampo anche il pacchetto arretrato, costituito da ben 5 centrali necessita di qualche taglio. In un primo momento, la dirigenza aveva pensato di cedere Merih Demiral, acquistato in questa sessione, ma adesso l'obiettivo individuato per fare cassa sarebbe Daniele Rugani. Il venticinquenne negli ultimi ...

