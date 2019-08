Islanda | “funerale” di protesta per la scomparsa del ghiacciaio Okjokull GALLERY

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019) Un memoriale, con una targa commemorativa per, il primo dei 400 ghiacciai islandesi scomparso a causa del riscaldamento globale, è stato inaugurato ieri 18 agosto a Borgarfjorur da un gruppo di scienziati islandesi e statunitensi e dai residenti. Un secolo fa ricopriva 15 km quadrati di una montagna dell’occidentale, con uno spessore di 50 metri, ed oraha una superficie superficie di 1 km quadrato e non è profondo più di 15 metri: dimensioni che gli hanno fatto perdere lo status di. “Nei prossimi 200 anni tutti i nostri ghiacciai seguiranno la stessa strada. Questo monumento è il riconoscimento che sappiamo cosa sta succedendo e cosa va fatto“, si legge sulla targa scritta in islandese e inglese dall’autore islandese Andri Snaer Magnason. “E’ un momento molto simbolico“, ha dichiarato lo scrittore Magnason ...

