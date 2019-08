Insultato Leone su Instagram | Fedez reagisce | ' Sei un cog' commento rimosso

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 19 agosto 2019) Nel corso della giornata di ieri è accaduto un fatto parecchio spiacevole all'interno della famiglia formata dae Chiara Ferragni. I due ragazzi, infatti, hanno dovuto fare i conti con uno spiacevoledi un hater, il quale ha pensato bene di insultare loro figlio. Sul profilo del rapper è apparsa una foto che ritrae il suo bambino in compagnia del cagnolino di casa Matilda. Al di sotto di tale foto, però, un utente ha scritto: "Sei un down come tuo padre". La gravità di tale insulto ha, immediatamente, scatenato la reazione del cantante. Quest'ultimo, infatti, ha risposto per le rime generando un'insolita reazione da parte dell'artefice di tale frase infelice. La persona in questione, infatti, si è immediatamente scusata dicendo si sia trattato solo di un equivoco e che pertanto avrebbe provveduto a rimuovere il....

