Incidenti in Montagna : scivola sulla Concarena - morto alpinista 38enne : Questa mattina il Soccorso Alpino ha ricevuto un allertamento sulla Concarena, media Valle Camonica. Tre alpinisti stavano salendo per andare all’attacco della via Cassin ed uno di loro è scivolato sul terreno bagnato ed è precipitato per un centinaio di metri. Sul posto l’elisoccorso di Brescia, pronte a partire a supporto altre squadre della V Delegazione Bresciana. Il recupero è avvenuto dopo lo sbarco con il verricello del tecnico di ...

Incidenti in montagna escursionisti recuperati dagli uomini del Cnsas sulla Majella e sul Gran Sasso : L'Aquila - Poco prima della mezzanotte si sono concluse le operazioni di recupero di due escursionisti di 27 e 28 anni, rispettivamente di Pescara e Cepagatti, bloccati sul monte Amaro, la cima più elevata della Majella. I due ragazzi, dopo essersi allontanati dal resto della comitiva di amici per fare una piccola escursione, hanno infatti perso il sentiero a causa della nebbia e si sono ritrovati nella Rava della Vespa, località ...

Incidenti in montagna - precipita per 60 metri sul Monte Volaia : è grave : Un uomo è caduto per una sessantina di metri sul Monte Volaia, in provincia di Udine. Sul posto gli uomini della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico. L’uomo è grave. Un altro incidente si è verificato lungo la discesa dal Monte Avanza, dove una donna è caduta e ha riportato una probabile frattura alla caviglia. Sul posto anche l’elisoccorso della regione Friuli Venezia Giulia, che è stato inviato verso ...

Incidenti in Montagna - Trentino : jumper sbatte contro rocce e muore : Tragedia sulle montagne del Trentino nel giorno di Ferragosto: una base jumper è morta dopo aver impattato violentemente contro la roccia. L’incidente si è verificato sul Monte Brento, che sovrasta gli abitati di Pietramurata e Dro nella zona di Arco. La donna avrebbe sbattuto contro le rocce e sarebbe precipitata per circa 200 metri. I soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’incidente con due elicotteri ma non hanno potuto far ...

Incidenti in montagna - cade in dirupo : muore davanti al figlio : Tragedia in montagna dove una donna di 54 anni, Patrizia Treviani, è morta oggi pomeriggio sul Monte Sicolo, sopra Endine Gaiano, cadendo in un dirupo per una ventina di metri. La donna, nativa di Endine Gaiano ma che abitava da tempo a Pavia, stava effettuando un’escursione con il figlio. E’ stato il giovane, 27 anni, ad allertare i soccorsi. I due stavano procedendo su un sentiero abbastanza stretto, quando la donna e’ ...

Incidenti in Montagna : cade in crepaccio sul Monte Bianco - morto 38enne : Un alpinista è morto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco: il lituano 38enne è caduto per alcune decine di metri in un crepaccio. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, sulla cresta est della Pyramide du Tacul, a 3.300 metri di quota. L’uomo è morto prima dell’arrivo del Peloton de gendarmerie d’haute montagne di Chamonix. Le operazioni di soccorso sono state complicate dalle avverse condizioni ...

Incidenti in montagna : ferito un alpinista sul Gran Sasso : Si sono da poco concluse le operazioni per il recupero di un alpinista perugino infortunatosi sulla parete Est del Corno Piccolo, Gran Sasso. A dare l’allarme e’ stato il compagno di cordata, quando nella tarda mattinata di oggi, all’altezza del secondo tiro della via alpinistica denominata “Via a Destra della Crepa”, all’alpinista, che saliva da primo, ha ceduto l’appiglio. L’uomo, assicurato alla ...

Incidenti in Montagna : escursionista trovato morto nel Bresciano : Il Soccorso Alpino ha individuato nella zona di Cima Aviolo, a 2.870 metri di quota, sopra Edolo (Brescia) il corpo senza vita di un escursionista che ieri non aveva fatto rientro a casa. L’allarme è stato lanciato dalla moglie nella tarda serata di ieri, dopo i vani tentativi di contattare l’uomo. Il corpo dell’escursionista è stato localizzato questa mattina dagli uomini del Soccorso Alpino dopo aver avvistato l’auto ...

Incidenti Montagna - precipita sul Monte Bianco : morta una donna : Un’alpinista è deceduta a causa di una caduta nel massiccio del Monte Bianco. E’ precipitata per circa 150 metri mentre scendeva dall’Aiguille de Marbre’es, a 3.500 metri di quota. Con lei in cordata c’era anche una guida alpina di Courmayeur, Gianfranco Sappa, che è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Ginevra. Sul posto è intervenuto il Peloton d’haute montagne della Gendarmerie di ...

Incidenti in montagna : ha malore in quota - morto un escursionista : Un escursionista di 69 anni, residente a Carmagnola (Torino), è morto in seguito ad un malore che lo ha colto sul sentiero verso il Rocciamelone, a valle del rifugio Ca d’Asti, nel territorio del comune di Mompantero (Torino). L’intervento dell’eliambulanza del 118 è stato immediato, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La salma e’ stata recuperata e riportata a valle dalle squadre a terra per liberare ...

Incidenti in Montagna : trovata morta escursionista in Valle Antrona : Gli uomini del Soccorso Alpino e delle Fiamme gialle hanno trovato il corpo senza vita dell’escursionista dispersa da ieri sera in Valle Antrona, in un canalone sotto al Pizzo Andolla. La donna era partita da sola sabato mattina da Cheggio per raggiungere Pizzo Andolla. La salma dell’escursionista, originaria del novarese, è stata recuperata dall’eliambulanza di Alessandria ed è stata trasportata a Cheggio per poi essere ...

Incidenti in Montagna : 2 alpinisti morti sulle Alpi svizzere : Incidente sulle Alpi svizzere, a poca distanza dal confine con l’Italia: 2 Alpinisti tedeschi sono morti precipitando lungo le pendici della Dent Blanche. E’ accaduto ieri ma la polizia cantonale del Vallese lo ha reso noto oggi. Gli Alpinisti sono caduti mentre si trovavano poco sotto la vetta. Altri scalatori hanno assistito alla scena e hanno lanciato l’allarme. I due corpi sono stati recuperati e trasportati a ...

Incidenti in Montagna : 6 alpinisti in salvo in Valle d’Aosta : Sei alpinisti di tre diverse cordate hanno richiesto l’intervento del Soccorso alpino valdostano nella notte. I primi due, italiani, erano impegnati nella discesa della Grandes Jorasses (massiccio del Monte Bianco) e in serata non erano ancora rientrati. Alle 2 hanno raggiunto il rifugio Boccalatte, riferendo di essere stati lenti durante la discesa. Altri due alpinisti, spagnoli, erano bloccati sul Cervino, all’altezza della Gran ...

Incidente ieri sul versante svizzero del Cervino: 2 alpinisti sono morti. Si tratta di una guida alpina e di un suo cliente, precipitati nel vuoto da un'altezza di circa 4.300 metri. I 2 si trovavano nel settore denominato "Keuzsatz", equipaggiato con corde fisse, quando una roccia si è staccata e li ha travolti.