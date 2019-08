Dopo Beverly Hills 90210 ci sarà anche un revival di Melrose Place?

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 19 agosto 2019) Nell'anno che ha portato in tv ilper eccellenza, la reunion più attesa dai seriofili degli anni Novanta, quella del cast della serie cult, perché non pensare a riportare in tvil suo primo spin-off? A lanciare l'ipotesi di undiè una delle sue protagoniste, Daphne Zuniga che si è detta "totalmente aperta" all'idea di rifare la serie. I più giovani la ricorderanno soprattutto come Victoria, la tremenda madre di Brooke Davis in One Tree Hill, ma la Zuniga deve la sua popolarità soprattutto al ruolo di Jo Reynolds nello spin-off didegli anni '90. E ora, grazie alla reunion del cast della serie di Aaron Spelling su Fox in onda quest'estate, l'attrice lancia la proposta di resuscitare. L'originale nacque da una costola di, fu creata da Darren Star e prodotta da ...

OptiMagazine : Dopo #BeverlyHills90210 ci sarà anche un revival di #MelrosePlace? #BH90210 - epizeusi : Ho dato una possibilità al reboot di Beverly Hills ma ho spento dopo 25 minuti. Che senso ha fare una cosa a metà t… - SilverMusicR : RT @marco_racchella: Continuano i rumors su #BH90210 #BeverlyHills #MRP75 #Gossip #SerieTv LEGGI QUI ?????? -