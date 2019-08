Migranti | naufraghi gettati in mare da Open Arms sono stati salvati e riportati su

Fonte : liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2019) Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - Iche siindalla navegià recuperati esulla nave. E' quanto assicura la ong

IPlebeo : RT @GiancarloDeRisi: Open Arms: finalmente la Spagna dice che accoglierà i naufraghi e offre per lo sbarco il porto di Algeciras. Come dire… - CretellaRoberta : Open Arms: i 27 minori sbarcano dalla nave Ong a Lampedusa, prima notte sulla terraferma: Fonti, da ispezione no em… - RepubblicaTv : Lampedusa, Open Arms: recuperati i naufraghi che si sono gettati in mare -