Ischia | turisti uccidono un coniglio a sassate | Solo un gioco

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 18 agosto 2019) Rosa Scognamiglio Un gruppo diha ucciso ail coniglietto "Roger", mascotte dell'isola di. L'associazione Animalisti italiani ha denunciato i fatti Prendono aune lo ammazzano per divertimento. Così, alcuni, approdati sull'isola dinel giorno di Ferragosto, hanno ucciso la tenera mascotte della spiaggia di Valuro, in località Lacco Ameno. Forse un sadicoo forse una squallida scommessa: sicuramente per una overdose di stupidità. Fatto sta che, "Roger" (questo il nome con cui lo avevano battezzato alcuni locali), ilsimbolo di una certa parte del litorale ischitano, è stato meschinamente ucciso da una compagnia di forestieri. Stando a quanto hanno riferito alcuni bagnanti che hanno assistito all'atroce delitto, un gruppo disarebbe sceso da un lussuosissimo yatch e avrebbe cominciato a mirare con ...

pasraicaldo : RT @alessiaperaro: Ischia, bus affollati e in ritardo: l'albergatrice offre passaggi ai turisti - iconanews : Ischia: lapidano un coniglio per scommessa, è caccia ai turisti - MariaGiuliaDelf : LA FOLLE SCOMMESSA DI ALCUNI TURISTI A ISCHIA: SBARCANO DALLO YACHT E LAPIDANO UN CONIGLIO -