Il M5S chiude a Salvini | “Non è un interlocutore credibile” La replica | “Governo degli

Il M5S chiude a Salvini : “Non è un interlocutore credibile”. La replica : “Se preferiscono Renzi alla Lega lo dicano” : Nella villa di Grillo a Marina di Bibbona arrivano Di Maio, Casaleggio, Fico, Di Battista: "Rottura e giravolte, ha perso credibilità. Il movimento sarà al fianco di Conte il 20 nell'Aula del Senato"

La folle crisi : per la Lega il governo è al capolinea - poi si apre la partita. Ma il M5S chiude forno : Il messaggio che arrivera' dalla Lega martedi' a palazzo Madama sara' chiaro: questo governo e' al capolinea, non si puo' continuare ad andare avanti. Una eventuale risoluzione ci sara' solo dopo aver ascoltato il presidente del Consiglio Conte ma il convincimento tra gli 'ex lumbard' e' quello che il premier salira' al Colle per fare un passo indietro. E' soltanto allora che si aprira' la vera partita. Con le lancette che torneranno al 4 marzo ...

M5S chiude a Renzi e attacca il "traditore" Salvini : È ormai sfida all'Ok Corral fra i due 'ex' alleati di Governo. Il Movimento 5 Stelle attacca la Lega che "pugnala alle spalle il Paese" e tradisce il contratto di governo, ma chiude anche al governo di scopo proposto da Matteo Renzi: "Nessuno", dice Luigi Di Maio, vuole "sedersi al tavolo" con l'ex premier del Pd. Grillo in campo contro Salvini e Renzi Contro Salvini e Renzi scende in campo Beppe Grillo e lancia le sue bordate: "Lo sceriffo ...

Zingaretti chiude all'inciucio con il M5S : "Con franchezza dico di no" : La proposta di Renzi di appoggiare un governo istituzionale trova l'altolà del segretario: "Nessun sostegno a ipotesi deboli...

M5S - Di Maio chiude a Franceschini : noi diversi - nulla a che fare con voi : "Noi siamo orgogliosamente diversi da certe forze politiche che non hanno avuto il coraggio di prendere una posizione ben precisa dopo lo scandalo sugli affidi dei minori di Bibbiano e che vedono propri esponenti coinvolti in questa drammatica vicenda". Luigi Di Maio risponde - con un netta chiusura - a stretto giro di social ai segnali che arrivano dal Pd. Segui su affaritaliani.it