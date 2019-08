Feedback Hub si aggiorna | UI migliorata Insider

Fonte : surface-phone

(Di domenica 18 agosto 2019)Hub si èto ieri per glinel ramo di distribuzione Fast introducendo alcuni miglioramenti per l’UI e altre novità. Novità in questa versione Interfaccia utente: Nella sezioneè statala distinzione tra “Suggerimento” e “Problema” ed è più facile capire lo stato del post. Le opzioni (Condividi, Categoria…) nella pagina per visionare unsono state riposizionate sotto al post. Rimossa la sezione Profilo: Dal menu a sinistra è possibile accedere solo agli Obbiettivi, che ora sono divisi per categoria. Le informazioni che precedentemente si trovavano in Dispositivi e attività (ID dispositivo, ID utente e Stato versione di anteprima) sono state spostate nelle impostazioni. Download La nuova versione diHub è numerata 1.1907.2102.0 ed è disponibile al download presso il Microsoft ...

