Dal conclave 5S l' addio a Salvini Inaffidabile Noi il 20 con Conte

Fonte : affaritaliani

(Di domenica 18 agosto 2019) Beppe Grillo ha incontrato oggi a Marina di Bibbona Davide Casaleggio e il leader M5S Luigi Di Maio. Con loro anche il presidente della Camera, Roberto Fico, Alessandro Di Battista, i capigruppo di Senato e Camera, Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva, la senatrice Paola Taverna. Segui su affaritaliani.it

