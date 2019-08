63 morti in un attentato a un matrimonio a Kabul

Doppio attentato a Tunisi - torna la tensione in Tunisia. morti e feriti vicino ambasciata francese : torna a salire la tensione in Tunisia: la capitale, Tunisi, e' stata colpita da due attentati in rapida successione, che hanno provocato la morte di un agente e il ferimento di altre 8 persone, tra cui diversi civili. La prima esplosione e' avvenuta in mattinata sulla centralissima Avenue Habib Bourguiba: una jeep bianca con a bordo un kamikaze e' saltata in aria vicino a una macchina della polizia di pattuglia nei pressi dell'ambasciata ...