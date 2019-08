Nella Lega c' è ancora chi spera in una riconciliazione con M5s

Fonte : agi

(Di sabato 17 agosto 2019) Il messaggio che arriverà dallamartedì a palazzo Madama sarà chiaro: questo governo è al capolinea, non si può continuare ad andare avanti. Una eventuale risoluzione ci sarà solo dopo aver ascoltato il presidente del Consiglio Conte ma il convincimento tra gli 'ex lumbard' è quello che il premier salirà al Colle per fare un passo indietro. E soltanto allora che si aprirà la vera partita. Con le lancette che torneranno al 4 marzo di un anno fa. Quando il dossier sarà nelle mani del Capo dello Stato non si esclude nulla. I leghisti non chiuderebbero neanche all'eventualità di un rilancio dell'alleanza giallo-verde, una parte del Carroccio vorrebbe esplorare questa strada. Per un nuovo esecutivo. Ma ormai i pentastellati hanno fatto sapere che quel forno è chiuso. Chi succederà a Conte? E quegli spiragli che si erano aperti in ...

