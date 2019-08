Vittorio Brumotti si arrampica e salva il cucciolo di Labrador abbandonato in balcone

Vittorio Brumotti salva un cane abbandonato su un terrazzo con l'aiuto dei pompieri : Il campione di bike trial è stato protagonista di un salva taggio nel giorno di Ferragosto, aiutando un labrador abbandonato sotto il sole e documentando tutto sui social. Ferragosto movimento per l'inviato di Striscia La Notizia Vittorio Brumotti . Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini di Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona, il campione ha potuto salva re un Labrador abbandonato sotto il sole su un terrazzo di un ...

Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas. Lei : “E’ partito e mi manca” : Paperissima Sprint, Vittorio Brumotti ha finito le registrazioni? Parla la fidanzata Annachiara Si è raccontata con un’intervista pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna Annachiara Zoppas, compagna di Vittorio Brumotti. Nell’intervista in questione ha svelato che Vittorio Brumotti ha da poco iniziato a girare l’Italia in bicicletta per il Fondo per l’ambiente italiano, lasciando dunque intendere ...