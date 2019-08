Migranti : inchiesta per sequestro persona Open Arms è contro ignoti : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – L’inchiesta per sequestro di persona aperta nel pomeriggio dalla Procura di Agrigento sul caso Open Arms, come si apprende, è a carico di ignoti. E’ un atto dovuto dopo i due esposti presentati oggi dai legali della nave della Ong spagnola e dai giuristi democratici. I legali hanno chiesto di procedere per sequestro di persona, violenza privata e abuso in atti di ufficio.L'articolo ...

Migranti : Open Arms - Procura Agrigento apre inchiesta per sequestro di persona : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – La Procura di Agrigento, come apprende l’Adnkronos, in seguito ai due esposti presentati oggi dai legali di Open Arms e dai giuristi democratici, ha aperto una inchiesta per sequestro di persona. Secondo l’ipotesi dei magistrati che coordinano l’inchiesta, guidati da Luigi Patronaggio, il reato sarebbe il sequestro degli oltre 130 Migranti a bordo da 15 giorni. L'articolo Migranti: ...

La storia delle 4 onlus sotto inchiesta per la truffa sull'accoglienza dei Migranti : Anche i migranti si erano accorti che qualcosa non andava nei centri in cui erano ospitati. Il 7 febbraio scorso avevano protestato davanti alla Prefettura di Lodi perché non veniva loro corrisposto il pocket money, la diaria che spetta ai richiedenti asilo per le piccole spese. Ora una possibile spiegazione al loro disagio arriva dall'operazione della Procura di Milano e della Guardia di Finanza con al centro 4 Onlus accusate di aver ...

Migranti : Majorino - 'bene inchiesta onlus - mai abbassare guardia su legalità' : Milano, 2 lug. (AdnKronos) - "Seguiremo con attenzione gli sviluppi di questa inchiesta che, seppur all’inizio, ha il merito di ricordare che non bisogna mai abbassare la guardia e dare per scontato il rispetto della legalità e delle regole. Anche in ambiti come quello del sociale e dell’accoglienza

La Guardia di Finanza di Lodi ha arrestato 11 persone per un’inchiesta su Onlus che lucravano sull’accoglienza di Migranti : La Guardia di Finanza di Lodi ha arrestato 11 persone per un’inchiesta su quattro Onlus che secondo l’accusa lucravano sull’accoglienza di migranti. Secondo la procura di Milano, che ha indagato sul caso, le quattro Onlus avevano presentato documenti falsi per

Migranti - inchiesta su 4 onlus : 11 arresti - illeciti per 7 milioni. «Collegate alla 'ndrangheta» : Blitz contro alcune onlus che si occupano dell'accoglienza dei Migranti. L'inchiesta, coordinata dai pm di Milano Boccassini e Prisco e condotta dalla Gdf di Lodi, ha portato ad 11 arresti...

Migranti - inchiesta su 4 onlus : 11 arresti - illeciti per 7 milioni. «Collegate alla 'ndrangheta» : Blitz contro alcune onlus che si occupano dell'accoglienza dei Migranti. L'inchiesta, coordinata dai pm di Milano Boccassini e Prisco e condotta dalla Gdf di Lodi, ha portato ad 11 arresti...

Migranti - inchiesta su onlus a Lodi. Arrestate 11 persone : I finanzieri del Comando provinciale di Lodi, su disposizione della Procura di Milano, stanno eseguendo numerose perquisizioni e un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone accusate di...

Migranti - inchiesta sulle onlus : 11 arresti - illeciti per 7 milioni. «Collegate alla 'ndrangheta» : Blitz contro alcune onlus che si occupano dell'accoglienza dei Migranti. L'inchiesta, coordinata dai pm di Milano Boccassini e Prisco e condotta dalla Gdf di Lodi, ha portato ad 11 arresti...

Migranti - inchiesta sulle onlus : 11 arresti - illeciti per 7 milioni. «Collegate alla 'ndrangheta» : Blitz contro alcune onlus che si occupano dell'accoglienza dei Migranti. L'inchiesta, coordinata dai pm di Milano Boccassini e Prisco e condotta dalla Gdf di Lodi, ha portato ad 11 arresti...

Migranti - inchiesta sulle onlus : 11 arresti - illeciti per 7 milioni : Ammonterebbe a circa 7 milioni di euro il presunto profitto illecito incassato da alcune onlus che si occupano dell'accoglienza dei Migranti. Il particolare emerge dall'inchiesta, coordinata...

Lodi - inchiesta su quattro onlus per accoglienza Migranti : undici arresti : Le ordinanze di custodia firmate dalla procura di Milano ed eseguite dalla guardia di finanza. Contestati i reati di truffa aggravata, autoriciclaggio e associazione a delinquere

Fake Onlus - maxi inchiesta per truffa sull'accoglienza dei Migranti : Presunti profitti illeciti per milioni di euro e 11 persone arrestate con l'accusa di associazione per delinquere: la...

Lodi - inchiesta su onlus per accoglienza Migranti : undici arresti : Le ordinanze di custodia firmate dalla procura di Milano ed eseguite dalla guardia di finanza. Contestati i reati di truffa aggravata, autoriciclaggio e associazione a delinquere