Luglio più caldo degli ultimi 140 anni

Il mese diè stato il più140, con una temperatura media di 0,95 gradi sopra la media del 20esimo secolo. A soffrirne sono stati soprattutto i ghiacci polari,ridotti ai minimi storici:in Artico sono scesi del 19,8% sotto la media, mentre in Antartide del 4,3%. A rilevarlo è il Noaa, l'Ente Americano per le Ricerche sull'Atmosfera e gli Oceani, che sottolinea come 9 dei 10 mesi dipiù caldi si sono registrati dopo il 2005 e che gli5 sono stati i più roventi in assoluto.(Di venerdì 16 agosto 2019)