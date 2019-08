Diletta Leotta | party in piscina per festeggiare i 28 anni

Fonte : newscronaca.myblog

(Di venerdì 16 agosto 2019)compie 28e festeggia in grande stile con una bordoa tema siciliano. Luci colorate, musica, balli sfrenati, una torta galleggiante e tanti amici: sono questi gli ingredienti che hanno reso memorabile la festa. Tra gli invitati non poteva mancare Daniele Scardina, il pugile che ha mandato ko il cuore della bella conduttrice.è sensualissima in un outfit a rete che sottolinea tutte le sue curve esplosive. Per il suo compleanno è più scatenata che mai, si diverte, ride, balla (anche avvinghiata a Scardina) e non si tira indietro nemmeno quando il gruppo di danze folk la coinvolge in una coreografia. Per lae i suoi ospiti non manca nemmeno il bagno di mezzanotte, con tanto di brindisi.

