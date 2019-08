Campi di rieducazione in Corea del Nord per chi telefona in Cina

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 16 agosto 2019) Lanci di missili e giro di vite all’interno per bloccare le fughe di notizie. Ladelsi rinchiude a riccio mentre sfida di nuovo il “mondo esterno”. Secondo il sito di dissidentini “Daily NK” il Ministero per la Sicurezza dello Stato (in sigla inglese Mss) ha varato una sorveglianza speciale sulle comunicazioni telefoniche internazionali nella provincia di Ryanggang che confina con la. Diverse fonti hanno riferito a “Daily NK” che gli ufficiali del dicastero hanno ritagliato diverse zone di controllo approfondito con apparati speciali che consentono di identificare entro cinque minuti l’autore dellata. Sono state anche innalzati i livelli delle multe per i malcapitati comunicatori abusivi. Dovranno pagare 5000 yuan cinesi (38 euro) per aver chiamato una persona ine 10000 (76 euro) per una ...

