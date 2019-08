Salvini | La lettera di Conte? Poteva dirmelo in faccia

Lettera Conte a Salvini : “Hai davanti una lunga carriera politica. Per molti è potere - per me è enorme responsabilità” – TESTO INTEGRALE : Gentile Ministro dell’Interno, caro Matteo, ti scrivo questa Lettera aperta perché il caso della nave Open Arms domina ormai le prime pagine dei giornali e perché sono costretto a constatare che anche la corrispondenza d’ufficio tra la Presidenza del Consiglio e il Viminale viene poi riportata sui giornali e allora tanto vale renderla pubblica all’origine, per migliore trasparenza anche nei confronti dei cittadini. Ti ho scritto ier l’altro una ...

Conte - lettera a Salvini : da te inaccettabile e sleale collaborazione - politica non è potere : Lo scontro politico sulla Open Arms raggiunge il suo apice con una dura lettera che il premier Conte ha scritto a Salvini defininendo l'atteggiamento del ministro dell'Interno «un...

Crisi - la lettera di Conte a Salvini : “Hai davanti una lunga carriera politica. Molti l’associano al potere. Per me è un’enorme responsabilità” : Gentile Ministro dell’Interno, caro Matteo, ti scrivo questa lettera aperta perché il caso della nave Open Arms domina ormai le prime pagine dei giornali e perché sono costretto a constatare che anche la corrispondenza d’ufficio tra la Presidenza del Consiglio e il Viminale viene poi riportata sui giornali e allora tanto vale renderla pubblica all’origine, per migliore trasparenza anche nei confronti dei cittadini. Ti ho scritto ier l’altro una ...

"Inaccettabile sleale collaborazione". La lettera di Conte a Salvini : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha scritto una lunga lettera al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in occasione di Ferragosto e trattando temi importanti tra cui la questione relativa a Open Arms. Questo il testo integrale della missiva. Gentile Ministro dell'Interno, caro Matteo, ti scrivo questa lettera aperta perché il caso della nave Open Arms domina ormai le prime pagine dei giornali e perché sono costretto a ...

Conte - dura lettera a Salvini : da te inaccettabile e sleale collaborazione - politica non è potere : Lo scontro politico sulla Open Arms raggiunge il suo apice con una dura lettera che il premier Conte ha scritto a Salvini defininendo l'atteggiamento del ministro dell'Interno «un...

"Inaccettabile e sleale collaborazione". La lettera di Conte a Salvini : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha scritto una lunga lettera al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in occasione di Ferragosto e trattando temi importanti tra cui la questione relativa a Open Arms. Questo il testo integrale della missiva. Gentile Ministro dell'Interno, caro Matteo, ti scrivo questa lettera aperta perché il caso della nave Open Arms domina ormai le prime pagine dei giornali e perché sono costretto a ...

Lettera aperta di Conte a Salvini : “Da te inaccettabile sleale collaborazione” : Il premier al ministro dell’Interno: «La tua foga politica e l’ansia di comunicare, tuttavia, ti hanno indotto spesso a operare “slabbrature istituzionali”, che a tratti sono diventati veri e propri “strappi istituzionali”».

"Inaccettabile e sleale collaborazione". La lettera di Conte a Salvini : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha scritto una lunga lettera al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in occasione di Ferragosto e trattando temi importanti tra cui la questione relativa a Open Arms. Gentile Ministro dell'Interno, caro Matteo, ti scrivo questa lettera aperta perché il caso della nave Open Arms domina ormai le prime pagine dei giornali e perché sono costretto a constatare che anche la corrispondenza d'ufficio ...

Migranti - lettera aperta del premier Conte a Salvini : “Da te ennesima sleale collaborazione” : Su Open Arms da parte del ministro Matteo Salvini c’è stato “un chiaro esempio di sleale collaborazione, l’ennesima a dire il vero, che non posso accettare”. Così scrive il premier Giuseppe Conte in una lettera aperta indirizzata al vicepremier. L'articolo Migranti, lettera aperta del premier Conte a Salvini: “Da te ennesima sleale collaborazione” proviene da Il Fatto Quotidiano.

La lettera di Salvini a ?Castaner - ministro dell'Interno francese : "L'Italia non è più disposta ad accogliere tutti gli immigrati in arrivo in Europa. Francia e Germania non possono decidere le politiche migratorie ignorando le richieste dei Paesi più esposti come noi e Malta. Intendiamo farci rispettare e ribadire che non siamo più il campo profughi di Bruxelles, Parigi e Berlino. L'ho spiegato a Helsinki e l'ho messo nero su bianco al mio omologo francese Castaner. L'Italia ha rialzato la testa". Lo dice il ...

Salvini - lettera sui migranti alla Francia/ "Macron - Italia non è un campo profughi' : Salvini, la lettera sui migranti spedita alla Francia. Il titolare del Viminale alza la voce "L'Italia non è un campo profughi". Le sue parole

Matteo Salvini e i migranti - lettera di fuoco alla Francia : "L'Italia non è più il vostro campo profughi" : "L'Italia non è più disposta ad accogliere tutti gli immigrati in arrivo in Europa". Matteo Salvini scrive una lettera di fuoco al francese Christophe Castaner, ministro degli Interni del governo di Emmanuel Macron. "Francia e Germania non possono decidere le politiche migratorie ignorando le richie

Matteo Salvini - minacce di morte al risveglio : "Per il ministro Duce" - la lettera minatoria al leghista : Un risveglio spaventoso, per Matteo Salvini: la campagna d'odio nei suoi confronti, con discreta evidenza, inizia a dare i suoi frutti. Una busta, come nei migliori film gialli con il destinatario riportato con caratteri tagliati e incollati dai quotidiani, "ministro Duce Matteo Salvini, Camera, Rom

Matteo Salvini scrive una lettera alla Tunisia : Utilizziamo anche le navi di linea per i rimpatri : Mentre altre 47 persone sono sbarcate nella notte a Pozzallo, il ministro dell'Interno Matteo Salvini continua la sua lotta con le Ong e scrive al suo omologo tunisino per rinforzare la cooperazione fra i due Paesi nel bloccare le partenze di migranti irregolari dalle coste del Nordafrica. "anche sul fronte del rimpatrio possiamo conseguire ancora più elevati livelli di efficacia attraverso rimodulazioni improntate ad una maggiore flessibilità ...