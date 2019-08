Milano | monopattini elettrici via dalle strade in 3 giorni L' ordine del Comune ai gestori

Milano sospende la circolazione dei monopattini elettrici : via entro tre giorni quelli in sharing - serve nuova segnaletica : Tre giorni di tempo per far sparire dalla circolazione i monopattini elettrici. È quanto ha stabilito il Comune di Milano nei confronti degli operatori dei servizi di noleggio di questi mezzi, neanche un mese dopo l’entrata in vigore della sperimentazione del nuovo regolamento del Ministero dei Trasporti che ne gestisce l’utilizzo in città. Il documento, firmato dagli assessori Anna Scavuzzo (responsabile della Sicurezza) e Marco ...

