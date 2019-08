Mare | Sicilia | 54enne annega nel Palermitano | un disperso nel Trapanese

Allerta Meteo Ferragosto - piogge e temporali su Alpi - Liguria - Lazio - Calabria e Sicilia. Forte vento di maestrale e Mareggiate [MAPPE] : Allerta Meteo – Sarà un Ferragosto di maltempo su gran parte d’Italia: le temperature crolleranno sensibilmente già nelle prossime ore, e l’instabilità che stamattina sta interessando le Regioni Adriatiche (notevole il tornado di Pesaro) si estenderà nel pomeriggio/sera a gran parte del Centro e del Sud, con temporali in Toscana, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, zone interne della Campania e prime piogge nel basso ...

Il Mare del Val di Noto non si tocca - Leo Gullotta contro le trivellazioni in Sicilia : Leo Gullotta, storico artista Siciliano, scende in campo contro le trivellazioni nel mare del Val di Noto. Dopo la nuova autorizzazione da parte della Regione alle trivellazioni in Val di Noto per la ricerca di petrolio, l’attore Sicilianl interviene con un suo video messaggio indirizzato al presidente della Regione, Nello Musumeci. Gullotta chiede al governatore in maniera gentile di fare un passo indietro sulle trivelle e occuparsi di ...

Ambiente : tornano i Blue Days di Marevivo Sicilia : Puntuali come ogni anno tornano i Blue Days estivi di Marevivo Sicilia, giornate di sensibilizzazione che i volontari dell’associazione ambientalista portano avanti nelle spiagge Siciliane coinvolgendo i bambini, ma anche gli adulti, in laboratori di educazione ambientale alternati a momenti ludico-didattici. Dopo l’esordio di lunedì 29 Luglio a Bovo Marina si proseguirà con i seguenti appuntamenti: 3 Agosto : spiaggia di Siculiana Marina ...

In Sicilia la prima biblioteca sul Mare - dove i più piccoli possono leggere e giocare : A Cornino di Custonaci, nella provincia di Trapani, apre il servizio di infopoint e biblioteca sul mare. L’obiettivo è sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e del territorio attraverso la lettura. Un piccolo spazio all'interno del Museo del Pescatore, pensato soprattutto per i più piccoli, consentirà di disegnare, leggere e apprendere informazioni sull'ambiente circostante.Continua a leggere

Una casa al Mare in Sicilia : la zone più ambite da CastellamMare a San Vito lo Capo : Vacanze in Sicilia? Tecnocasa ha stilato la lista delle località e le migliori mete per acquistare una casa vacanze o per metterla a reddito. Secondo il gruppo immobiliare Tecnocasa le località turistiche della Sicilia in cui conviene acquistare una casa vacanze, hanno messo a segno una variazione dei prezzi del -0,6%. Sono stabili i valori immobiliari della provincia di Palermo, in calo quelli della provincia di Messina. A Castellammare del ...

Il Mare è una fogna - la mappa dove non fare il bagno in Sicilia per Legambiente : Su 25 punti sulla costa monitorati, 16 risultano fuori dai limiti di legge. Di questi, 12 sono giudicati “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste Siciliane dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle ...

A Terrasini dopo i baci obbligatori al Mare - arrivano i film del «Sicilia Film Fest» : Inizia il 30 luglio a Terrasini, in provincia di Palermo, la prima edizione del «Sicilia Film Fest». Questa è l’edizione zero per gli organizzatori che hanno l’intenzione di trasformare l’evento in un grande e importante festival del cinema. L’intuizione è della società cinematografica Altre Storie, che con la sua divisione Altre Storie Laboratorio, interamente dedicata a progetti di ricerca sperimentali e innovativi, ne ...

Viaggio nel profondo blu - dal Mare allo spazio : un luogo d’incontro in Sicilia : Da sempre l’uomo ha provato fascino verso l’immensità del mare ma anche verso l’infinità dell’universo e le missioni spaziali. mare e spazio sono accomunate dai misteri che ancora avvolgono le profondità più nascoste e dal modo in cui l’uomo si rapporta con tali ambienti, ad esempio gli effetti di tali spazi sulla gravità. Lunedì 29 Luglio alle 20 mare e spazio avranno un luogo d’incontro presso l’Oasi marevivo di Eraclea Minoa e Bovo Marina con ...

Il Mare più bello d’Italia è in Sicilia : le Vele di Legambiente : Ecco la lista completa dei mari più belli della Sicilia. Fino ad oggi abbiamo mostrato le singole spiagge senza però fare una classifica completa del mare più bello d’Italia in Sicilia secondo Legambiente e Touring Club. In vista delle Ferie di Ferragosto, di seguito, le mete consigliate per trascorrere una vacanza in Sicilia e per non rimanere delusi da mare. Qui, infatti, si trovano le spiagge più belle e pulite, garantite anche da ...

Maltempo - disastro nella Sicilia orientale : città sott’acqua da Acireale ad Avola - enorme tornado nel Mare di Noto [FOTO e VIDEO] : Maltempo disastroso oggi pomeriggio nella Sicilia orientale dove si sono verificati violenti temporali che hanno colpito le province di Siracusa e Catania provocando vere e proprie “bombe d’acqua”. I dati pluviometrici a disposizione sono eloquenti: nelle ultime ore sono caduti 138mm di pioggia a Nunziata di Mascali, 64mm ad Acireale, 50mm a Fiumedinisi, 48mm a Linguaglossa, 43mm a Riposto, 38mm a San Gregorio di Catania, 16mm ...

Bomba d'acqua su Avola : maltempo in Sicilia/ Video - Fiat Panda trascinata in Mare : Bomba d'acqua ad Avola, Siracusa,, maltempo in Sicilia e in tutto il Sud: allerta Protezione Civile, strade come fiumi e Fiat Panda trascinata in mare

Rocambolesco salvataggio in Mare in Sicilia : cane riporta a riva un uomo che stava per affogare : Un uomo di 70 anni stava rischiando di affogare quando è intervenuta l’Unità Cinofila Sics, nelle acque di Trapani. Alla richiesta di aiuto dell’uomo, Akira, una femmina di labrador di 3 anni color miele, non ha esitato a lanciarsi in mare insieme a due operatori, Giuseppe e Alessandra. L’episodio è avvenuto questa mattina alle 11, lungo un tratto di spiaggia libera nel comune di Alcamo Marina. L’anziano, residente ad ...

Salvataggio in Mare al largo della Sicilia per una tartaruga Caretta Caretta : il plauso del WWF : Il Capitano L.C. Giuseppe Bertolini mentre proseguiva al comando del catamarano ALE M. della compagnia navale Liberty Lines attirato da una grossa matassa di reti, nasse e cordame affiorante rallenta la corsa e superata la stessa veniva avvisato dal piccolo Samuele che una testolina sbucava dalla matassa affiorante. A questo punto il comandante virava di 180 gradi e affiancava lentamente l’ammasso di reti che era trascinato in superficie da un ...