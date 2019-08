Fonte : motorinolimits

(Di giovedì 15 agosto 2019)Automotive will debut the newGT by MSO – featuring personalisation options available throughSpecial Operations – on the Concept Car Lawn at theConcours d’Elegance on Sunday, August 18th. TheGT reimagines the spirit of traditional Grand Touring, offering the engaging driveis known for, as well … L'articolo LaGT by MSO aMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : La nuova McLAREN GT by MSO a Pebble Beach - MotoriNoLimits : La nuova McLAREN GT by MSO a Pebble Beach - markus_auto : McLaren GT 2019: foto e dettagli della nuova serie ... -