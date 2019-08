Fonte : wired

(Di mercoledì 14 agosto 2019) https://www.youtube.com/watch?v=UEWnPjgW1Jc La borghesia è un mondo isolato, è una gigantesca villa che chiude tutto il resto fuori e cerca di vivere segregata in rituali, tempi, abbigliamenti, regole e dinamiche interne. La borghesia è un nucleo rigido che non ammette scampo e vede di cattivo occhio qualsiasi contaminazione, ingerenza esterna e qualsiasi invasione di chi non appartiene a essa, a meno che non sia un servitore. La borghesia è pronta a tutto per promuovere se stessa, prolungare il proprio mondo, preservare le sue regole come se da queste dipendesse il senso stesso della vita. La borghesia infine pensa la propria come l’unica possibile maniera di vivere, l’unica degna dichiamata tale edpreservata. Nessuno in tutto Thedice queste cose, né nulla nel film vi fa riferimento diretto, tuttavia è una eco che rimbalza in tutte le pareti della grande villa in ...

MilanoCitExpo : The Nest, l’horror che non vuole essere un horror #DipartimentoInnovazioneTecnologia - sergiofabi : PERCHE' LA MADRE NON VUOLE CHE IL PROPRIO FIGLIO ESCA DALLLA TENUTA? IN SALA OGGI 14 agosto L'HORROR THRILLER… - sergiofabi : PERCHE' LA MADRE NON VUOLE CHE IL PROPRIO FIGLIO NON ESCA DALLLA TENUTA? IN SALA OGGI 14 agosto L'HORROR THRILL… -